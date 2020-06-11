По состоянию на 23:00 10 июня число зарегистрированных случаев в Узбекистане составило 4623, увеличившись за день на 103 (днем ранее — 80), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 32 последних случаев 23 выявлено в карантинных учреждениях, 9 — среди населения. По этим случаям ведется эпидемиологическое расследование.

Всего же за день установлено 103 случая: в карантинных учреждениях — 64, среди населения — 27 (в Ташкентской области — 11, Ташкенте — 7, Сырдарьинской — 3, Самаркандской и Бухарской — по 2, Хорезмской и Кашкадарьинской — по 1), водителей грузовиков, приехавших из-за границы, — 12.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 73 и составило 3532 (76%). Лечение в медучреждениях проходят 1072 пациента, состояние 8 оценивает как тяжелое, 1 — крайне тяжелое. Один пациент в возрасте 31 года скончался в Ташкенте.

До настоящего времени на карантин были взяты 454119 человек, 407350 из них выписаны с карантина. На домашнем карантине находятся 23157 человек, на стационарном — 23612.

Ранее Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия предоставило «Газете.uz» данные об уровнях карантина в разрезе махаллей Ташкента. Из 513 махаллей 42 находятся в «красной» зоне, 132 — в «желтой», 339 — в «зеленой». Полный список и карта.