Житель Самарканда, у которого 1 июня диагностировали коронавирус, скончался в клинике Научно-исследовательском институте вирусологии в Ташкенте. Это 19-я смерть от осложнений, вызванных COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, 31-летний мужчина прибыл в Узбекистан чартерным рейсом из Санкт-Петербурга и был помещен в карантинный центр.

По данным Минздрава, пациент долгие годы проходил лечение с диагнозом острый лейкоз, хроническая анемия тяжелой степени и дыхательная недостаточность.

1 июня его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации. Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.