Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана предоставило «Газете.uz» информацию об уровнях карантина в разрезе махаллей Ташкента.

Напомним, с 8 мая в Ташкенте и регионах Узбекистане (с 11 мая — в районах и городах) начали действовать разные уровни карантина — «красный», «желтый» или «зеленый» — исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом:

«красный» — регионы, в которых за последние 14 дней выявлены инфицированные коронавирусом;

«желтый» — регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев коронавируса, однако где регистрировались случаи коронавируса;

«зеленый» — регионы, где не имеется лиц, инфицированных коронавирусом, или где они полностью выздоровели.

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботир Курбанов на брифинге в среду объяснил, почему Ташкент и его районы остаются в «желтой» зоне, несмотря на новые случаи COVID-19. По рекомендации Специальной республиканской комиссии для эффективной и полноценной реализации карантинных мер в «красную» зону переводят не весь Ташкент или один из его районов, а изолируют очаги заболевания, то есть отдельные учреждения, улицы, массивы и махалли.

Он также сообщил, что из 513 махаллей в столице 42 находятся в «красной» зоне, 132 — в «желтой» и 339 — в «зеленой».

«Красная» зона «Желтая» зона «Зеленая» зона Мирабадский район «Миробод»

"Шароф Рашидов"

«Минг урик»

«Фаровон»

"Лолазор"

"Абдулла Авлоний"

«Салар»

"Янги Миробод"

«Байналминал»

"Янги замон"

«Банокатий»

"Биродарлик"

"Абдурауф Фитрат"

«Корасув»

"Файзиобод"

"Билимдон"

"Юксалиш"

"Афросиёб"

"Ат-Термизий"

"Мовароуннаҳр"

"Ойбек"

"Тонг юлдузи"

«Истиқлолобод»

"Навруз"

"Темирйулчилар"

"Заминобод"

"Иноқобод"

"Фурқат"

"Сарикул"

"Олтинкул"

"Ок уй"

«Зиёнур»

"Тол Арик"

«Янги Куйлик»

«Чинор»

"Парвона"

"Баёт"

"Баротхужа"

"Куйлик Ота"

Мирзо-Улугбекский район поселок «Улуғбек»

"Оккургон"

"Катта Ялангоч Ота"

«Олмачи»

"Ш. Бурхонов"

«Буз»

"Шалола"

"Юзробод"

"БИЙ"

"Султония"

"Олтинтепа"

"Уйгониш"

"Катта Олтинтепа"

«Азамат»

"Камолот"

"Алишер Навоий"

«Хамид Олимжон»

«Чимгон»

"Турон"

"Сайрам"

"Алпомиш"

"Мунаввар Кори"

«Хабиб Абдуллаев»

«Шахриобод»

"Олимлар"

"Навнихол"

"Бахор"

"Шахрисабз"

"Авайхон"

"Феруза"

"Подшобог"

"Ҳумоюн"

"Ал-Фаробий"

"Аҳиллик"

"Ахмад Югнакий"

«Асака»

"Бешкапа"

"Гулсанам"

"Богимайдон"

"Дархон"

"Катта Корасув"

«Лашкарбеги»

"Мирзакалон Исмоилий"

«Минглола»

"Нодирабегим"

"Нур"

"Окибат"

"Тракторсозлар"

"Шуртепа"

"Ялангоч"

"Янги Авайхон"

«Олий ҳиммат»

«Элобод»

"Мустакиллик"

Шайхантахурский район «Зафаробод»

"Чақар"

"Гулобод"

"Илғор"

"Янги Белтепа"

«Ипакчи»

"Зангиота"

"С.Дарвоза"

"Чарх Навза"

«Хадра»

"Жанггоҳ"

"Лабзак"

"Белтепа"

"Шодлик"

"Ибн Сино"

«Ўзбекистон»

"Катта Жарариқ"

«Янги Жарариқ»

«Эски Жарариқ»

«Бўстон»

"Хувайдо"

"Тинчлик"

"Жар Ариқ"

«Кўкча»

"Шофайз"

"Маннон Уйғур"

«Боғкўча»

"Янги Шаҳар"

«Кўкча Дарвоза»

«Катта Оқтепа»

«Оқлон»

"Олим Хўжаев"

«Обиназар»

"Катта Ҳовуз"

«Сархумдон»

"Сузук Ота"

«Эшонгузар»

"Катта Боғ"

«Янги Обод»

«Гулбозор»

"Чорсу"

"Қоратош"

"Янги Камолон"

«Камолон»

"Камолон Дарвоза"

«Тошкент Сити»

«Тахтапул»

"Кўх Ота"

«Шайхантоҳур»

"Ўрда"



Юнусабадский район «Фирдавсий»

"Ўзбекистон мустақиллиги"

«Туркистон»

"Оқтепа"

"Ифтихор"

"Тикланиш"

"Мирзо Улуғбек"

«Отчопар-1″

"Посира»

"Уста Ширин"

«Увайсий»

"Янги Тарнов"

«Янги Ариқ» МФ

«Янги Ҳаёт»

«Юнусобод»

"Юнусота"

"Юртобод"

"Шайх Шивли"

«Шарқ ҳақиқати»

«Шоштепа»

"Хасанбой"

"Хиёбонтепа"

"Ҳамкоробод"

"Халқобоғ"

"Турк қўрғон"

«Турон»

"Севинч"

"Собиробод"

"Обод"

"Нурмакон"

"Мурувват"

"Меҳнатобод"

"Минг чинор"

«Минор»

"Матонат"

"Кулол қўрғон"

«Ахборобод»

"Ахмад Дониш"

«Аҳилобод»

"Астраобод"

"Адолат"

"Боғи Шамол"

«Боғи Эрам»

«Бодомзор»

"Бободеҳқон"

"Боғибўстон"

"Бўзсув"

"Гайратий"

"Қашқар"

"Қўшчинор"

"Қадрдон"

"Катта Хасанбой"

«Уч Қаҳрамон»

«Ҳусниобод»

"Отчопар-2″

"Беғубор"

"Биллур"

"Анорзор"

"Янгиобод"

"Йўл Ариқ"

«Жомий»

"Исломобод"

"Шаҳристон"

Яккасарайский район «Муҳандислар»

"Дилбулоқ"

"Юнус Ражабий"

«Ракатбоши»

"Конституция"

"Муқимий"

"Тўқимачи"

"Бобур"

"Яккасарой"

"Қушбеги"

"Бошлиқ"

"Армуғон"

"Тепа"

"Боғсарой"

"Ҳамид Сулаймон"

«Белариқ»

"Шохжаҳон"

"Абдулла Қаҳҳор"

«Дамариқ»

"Ракат"

"Мерос"

Чиланзарский район «Гулистон»

"3-Чарх Камолон"

«Катта Чилонзор-1″

„Ботирма“

"Гавҳар»

"Домбирабод"

"Катта Домбиробод"

«Бешқўрғон»

"Тирсакобод"

"Лутфий"

"Ал-Хоразимий"

"Баҳористон"

"Бектўпи"

"Катта Хирмонтепа"

«Хирмонтепа»

"Хайробод"

"Хонтўпи"

"Шарқ"

"Шарқ Тонги"

«Шараф»

"Шуҳрат"

"1-Чарх Камолон"

«2-Чарх Камолон»

«Беш Ёғоч»

Навза"

«Катта Чилонзор -2″

„Катта Чилонзор -3″

„Катта Олмазор“

„Катта Қозиробод“

„Чилонзор“

"1-Қатортол“

"Бешчинор»

"Боғзор"

"Дилобод"

"Кўтарма"

"Қатортол"

"Навбаҳор"

"Нафосат"

"Оқтепа"

"Халқлар Дўстлиги"

«Чўпон Ота»

«2-Қатортол»

"Бўрижар"

"Зарқўрғон"

"Кичик Хирмонтепа"

«Мевазор»

"Меҳржон"

"Наққошлик"

"Фидокор"

"Яккатут"

"Яккабоғ"

Сергелийский район «Зиёкор»

"Хумо"

"Йўлдош"

"Учувчилар"

"Шукрона"

"Маданият"

"Нўғойқўрғон"

"Чоштепа"

"Меҳригиё"

"Ташаббус"

"Зийнат"

"Соҳибқирон"

"Нурҳаёт"

"Софдил"

"Нилуфар"

"Қурувчилар"

"Навқирон"

"Олтин Водий"

«Қумариқ»

"Қўшқўрғон"

"Халқобод"

"Асробод"

"Қўбайтепа"

"Жунариқ"

"Юқори Дархон"

«Бунёдкор»

"Янги Чоштепа"

«Паст Дархон»

«Ўзгариш»

"Хабибий"

"Эзгулик"

"Янги Сергели"

«Мададкор»

"Янги Умид"

«Суғдиёна»

"Саҳоват"

"Иттифоқ"

"Қипчоқ"

"Хонобод"

"Ал-Фарғоний"

"Чорбоғ"

"Олчазор"

"Виқор"

"Дарё бўйи"

«Дўстлик»

"Ёрқин Ҳаёт"

«Чароғон»

Яшнабадский район «Катта Қўйлиқ»

«Бойқўрғон»

"Семурғ"

"Дўстобод"

"Маърифат"

"Ширинобод"

"Кўксарой"

"Яшнаобод"

"Наврўзобод"

"Авиасозлар"

"Махмур"

"Бирлашган"

"Тузель"

"Моҳинур"

"Тонг"

"Гўзал"

"Янги Қўрғон"

«Ватандош»

"Ахмад Яссавий"

«Жўрабек»

"Асалобод"

"Бешариқ"

"Баркамол"

"Дилбоғ"

"Илтифот"

"Олмос"

"Нодира"

"Шоҳимардон"

"Мухтор Ашрафий"

«Жарқўрғон»

"Янги Давр"

«Ойдинкўл»

"Шохсанам"

"Янги Нур"

«Тарновбоши»

"Бунёдкор"

"Иқбол"

"Мумтоз"

"Ўрта Масжид"

Уйсозлар

Куйликобод

Укчи-Олмазор

Алимкент

Туйтепа

«Машинасозлар»

Дустлик

"Фидоийлар"

"Чўлпон"

"Амир Темур"

«Ал Бухорий»

«Парвоз»

"Фазогир"

"Бойсун"

"Беш бола"

«Донишманд»

"Катта Янгиобод"

«Беҳизор»

"Қўйлиқобод"

Алмазарский район «Ниҳол»

"Истиқбол"

"Шодиёна"

"Иброҳим Ота"

«Гулзор»

"Себзор"

"Хончорбоғ"

"Қўштут"

"Чиғатой Оқтепа"

«Университет»

"Мойариқ"

"Юқори Бешқўрғон"

«Олимпия»

"Мустақиллик"

"Ғалаба"

"Табассум"

"Шон-шуҳрат"

"Ёшлик"

"Чаманбоғ"

"Тепа гузар"

«Бўстонобод»

"Қичқириқ"

"Қорасарой"

"Янги Тошкент"

«Аҳил»

"Ғани Аъзамов"

«Олтинсой»

"Мискин"

"Пахта"

"Умид"

"Ислом Ота"

«Тараққиёт»

"Гулсарой"

"Чуқурсой"

"Намуна"

"Янги Себзор"

«Юқори Себзор»

«Хастимом»

"Қуёш"

"Чустий"

"Ҳофиз Кўхакий"

«Шоший»

"Гузар Боши"

«Чиғатой Дарбоза»

«Ҳазрати Имом»

«Гуручариқ»

"Чилтўғон"

"Эски Шаҳар"

«Жийдали»

"Мирзо Ғолиб"

«Зиё»

"Аллон"

"Орзу"

"Ачаобод"

"Чимбой"

"Хислат"

"Шифокорлар"

"Беруний"

Учтепинский район «Боғистон»

"Ўрикзор"

Учтепа

"Гузар"

"Бирлик"

"Хуросон"

"Нишабарик"

"Шофайзи Боғи"

«Пахтакор»

"Дегрез"

""Шарқ Юлдузи"

«Кўкча Оқтепа»

«Боғи Чинор»

«Кўҳна Чўлпон Ота»

«Боғобод»

"Абдулла Қодирий"

«Журжоний»

"Хондамир"

"Тепақўрғон"

"Қўрғонтепа"

"Фарҳод"

"Тинчликобод"

"Заргарлик"

"Латифгузар"

"Давлатобод"

"Бешқайрағоч"

"Ҳайратий"

"Чаманзор"

"Тақачи"

"Ибрат"

"Ҳожиобод"

Оқмачит"

"Катта Қаъни"

«Фозилтепа»

"Кўксарой"

"Зарафшон"

"Қозигузар"

"Соғуний"

"Дийдор"

"Янгийўл"

"Диёробод"

"Ю.Саккокий"

"Учтепа"

"Кўркамобод"

"Қуйидарҳон"

"Чўпон ота"

«Ширин»

"Ватан"

"Ватанпарвар"

"Нуробод"

"Ҳамдўст"

"Найман"

"Истироҳат"

"Ўткир"

"Шарқ Гули"

«Шафтолизор»

"Жарбулоқ"

"Хуршид"

"Бегобод"

"Қор ёғди"

Бектемирский район «Олтин топган»

«Нурафшон»

"Иқбол"

"Роҳат"

"Бинокор"

"Абай"

"Хусайн Бойқаро"

«Бектемир»

"Чашма"

"Мажнунтол"

"Зилола"

"Миришкор"

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