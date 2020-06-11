Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 11 июня выросло на 72 и достигло 4695, сообщило Министерство здравоохранения.

20 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 18 — в Навоийской области, по 3 случая — среди населения Ташкенте и Наманганской области.

Еще 28 случаев коронавируса диагностировано среди сотрудников иностранного предприятия в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3532. Лечение проходят 1144 пациента, из них 10 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.