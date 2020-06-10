Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 10 июня выросло на 44 и достигло 4591, сообщило Министерство здравоохранения.

20 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 12 — у водителей грузовиков и 12 — среди населения (в Ташкенте — 6, в Сырдарьинской области — 3, в Хорезмской — 1, в Самаркандской — 2).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3504. Лечение проходят 1069 пациентов, из них 8 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.