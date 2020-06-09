Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составило 4520, увеличившись на день на 80 (днем ранее — 109), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 38 последних случаев 8 выявлено в карантинном центре в Ташкентской области, 13 — среди водителей грузовиков международных направлений и 17 — среди населения. По этим случаям ведется эпидемиологическое расследование.

В целом из 80 случаев в карантинных учреждениях подтверждено 42 случая, среди населения — 23 (в Ташкенте -11, в Навоийской области — 13, Ташкентской области — 1), водителей грузовиков, въехавших в страну из-за рубежа, — 13.Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 3459 (+102 за день), число скончавшихся пациентов с коронавирусом — 18.

Сейчас на лечении от коронавируса находится 1043 человека, состояние 8 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.

До настоящего времени на карантин были взяты 449627 человек, 403595 из них выписаны с карантина.

На домашнем карантине находятся 22957 человек, на стационарном — 23075.

Источник: Минздрав.