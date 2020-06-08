Правительство США передало Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана реагенты для тестирования COVID-19, сообщила пресс-служба американского посольства в стране.

Это первая партия наборов материалов для тестирования, переданная через Агентство по международному развитию (USAID). В нее вошли 60 коробок реагента QIAGEN RNA, которых достаточно для проведения 15 тысячи анализов. Вторая партия из 40 коробок реагентов, которых хватит на 10 тысяч тестов, прибудет в страну в течение нескольких недель.

USAID предоставляет 3,9 млн долларов, чтобы помочь Узбекистану справиться со вспышкой COVID-19. Средства направлены на подготовку лабораторных систем для масштабного тестирования, профилактику и контроль инфекций в медицинских учреждениях, улучшение эпиднадзора за заболеванием и другое.