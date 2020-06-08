Правительство США передало Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана реагенты для тестирования COVID-19, сообщила пресс-служба американского посольства в стране.
Это первая партия наборов материалов для тестирования, переданная через Агентство по международному развитию (USAID). В нее вошли 60 коробок реагента QIAGEN RNA, которых достаточно для проведения 15 тысячи анализов. Вторая партия из 40 коробок реагентов, которых хватит на 10 тысяч тестов, прибудет в страну в течение нескольких недель.
USAID предоставляет 3,9 млн долларов, чтобы помочь Узбекистану справиться со вспышкой COVID-19. Средства направлены на подготовку лабораторных систем для масштабного тестирования, профилактику и контроль инфекций в медицинских учреждениях, улучшение эпиднадзора за заболеванием и другое.
Листик ***
Но при этом тесты все равно стоют бешенных денег для населения.
Василий Михайлов
а где наши тест-системы о которых было заявлено в апреле и производство которых было запланировано на май? когда у нас планируют снизить акциз на спирт и спиртосодержащую продукцию используемую в борьбе с КОВИД? антисептики делаются из спирта, на который установлен 30% акциз.
я ошибаюсь или у нас на все что помогает в борьбе с КВИ установлены высокие акцизные пошлины? разве не логично временно обнулить акциз на спирт и спиртосодержащие продукцию на время карантина? спирт входит в состав многих лечебных препаратов, включая антисептики.
а реализация 96% изопропилового спирта помогла бы населению делать дешевый антисептик, по рецепту ВОЗ — там всего то нужно литр спирта(96%) 100гр глицерина, хлоргекседина и разбавить водой до концентрации в 71%.