Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 8 июня выросло на 52 и достигло 4404, сообщило Министерство здравоохранения.

29 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 18 случаев — в Ташкенте (у родственников и соседей продавца с рынка «Урикзор» и у сотрудника Шайхантахурского филиала банка Ravnaq).

Еще 3 случая диагностировано в Наманганской области (из них 2 — у сотрудников областного УВД), 1 — в Ташкентской области (у родственника продавца с рынка «Урикзор») и 1 — в Сырдарьинской области у водителя грузовика, въехавшего через пограничный пост из России.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3357. Лечение проходят 1030 пациентов.