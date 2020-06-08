Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 8 июня выросло на 52 и достигло 4404, сообщило Министерство здравоохранения.
29 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 18 случаев — в Ташкенте (у родственников и соседей продавца с рынка «Урикзор» и у сотрудника Шайхантахурского филиала банка Ravnaq).
Еще 3 случая диагностировано в Наманганской области (из них 2 — у сотрудников областного УВД), 1 — в Ташкентской области (у родственника продавца с рынка «Урикзор») и 1 — в Сырдарьинской области у водителя грузовика, въехавшего через пограничный пост из России.
На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3357. Лечение проходят 1030 пациентов.
Георгий Корчагин
Рынок Ухань закрыли как начиналась эпидемия. В стране ужас твориться, кто выдел как принимаются анализы на Ковид-19. Никто не мерит температуру при входе, нету дистанции, извиняюсь люди трутся друг от друга что-бы узнать ответы через день. Маски в стране у нас не признают. Я с номерами 01 ездию меж городов только при въезде в Ташкент брызгалки на авто работают. Я лично не вижу откровенной борьбы с вирусом. Во время карантина дома хотя бы люди сидели. А сейчас.. Да идет работа, да люди работают. Но вирус распространяется. Мы вечером сидим и смотрим телевизор слыша как едет очередная скорая помощь, это очень сильно угнетает. Статистика не успокаивает. Искренне надеюсь что наше Гос-во вовремя примет адекватные меры и ужесточит контроль над своими же сотрудниками. Ни кого не хотел обидеть. Высказал свое мнение.