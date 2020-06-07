Общее число случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, на 23:00 7 июня составило 4331, увеличившись за день на 237. Это рекордный дневной прирост с 15 марта, когда было сообщено о первом случае заболевания. До этого самый высокий прирост был 14 апреля — 167 случаев.

По данным Министерства здравоохранения, из последних 29 случаев 7 были выявлены в карантинном центре в Ташкентской области, 10 — среди населения Ташкента и 8 — Хорезмской области, 2 — у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки, в Сырдарьинской области и 2 — в Ташкентской области.

В целом из 237 случаев в карантинном центре выявлено 20, в Ташкенте — 195, в Ташкентской области — 10, в Хорезме — 8 и в Сырдарье — 4.

Число выздоровевших от коронавируса за день увеличилось на 86 и достигло 3354. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 17.

На лечении находятся 960 человек, состояние 6 из них тяжелое и 2 — крайне тяжелое.

До сегодняшнего дня на карантин были взяты 441618 человек, из них у 396349 период карантина завершен.

Сейчас на домашнем карантине находятся 23362 человек, на стационарном — 21907.



