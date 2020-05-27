Министерство финансов Узбекистана отчиталось о доходах и расходах Антикризисного фонда по состоянию на 27 мая. Фонд при Минфине в объеме 10 трлн сумов был создан указом президента от 19 марта.

Доходы фонда в размере 7,44 трлн сумов ($733,7 млн) были сформированы за счет кредитных средств международных финансовых институтов (МФИ) и правительств других стран в размере 7,32 трлн сумов, а также средств государственного бюджета Узбекистана — 123,5 млрд сумов. При этом 475 млрд сумов, ранее выделенные из госбюджета до привлечения льготных кредитов у МФИ, восстановлены обратно в доходы бюджета.

Из фонда было израсходовано 3,306 трлн сумов.

Поддержка экономики

Больше всего средств направлено на поддержку секторов экономики — 1,4 трлн сумов. В том числе выделено 500 млрд сумов в виде субсидий предприятиям АО «Тепловые электрические станции», 401 млрд сумов — субсидии «Узбекнефтегазу», 406 млрд сумов — ссуда Uzbekistan Airways, 101 млрд сумов — ссуда Uzbekistan Airports.

Примечательно, что 40 млрд сумов в виде ссуды на покрытие первостепенных расходов получил завод резинотехнических изделий Birinchi Rezinotexnika Zavodi (BRZ). Завод был построен в 2014 году китайской Poly Technologies по заказу «Узкимёсаноат» на условиях «под ключ» на сумму 183,96 млн долларов.

BRZ занимается производством конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СЭЗ «Ангрен», в том числе для автомобилей, производимых UzAuto Motors (бывший GM Uzbekistan). При этом у завода до 1 октября 2020 года имеется ряд льгот и преференций.

Учредителем завода является «Узкимёсаноат», директором — бывший вице-премьер и экс-хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов. Но состав учредителей в ближайшее время должен поменяться. 26 ноября 2019 года российская «Татнефть» подписала с «Узкимёсаноат» и BRZ соглашение о создании совместного предприятия на базе завода. Долю в 51% получит российская сторона, 49% — «Узкимёсаноат».

Сообщалось, что завершение сделки произойдет после исполнения сторонами ряда отлагательных условий, а BRZ будет интегрирован в шинный бизнес «Татнефть» (KAMA TYRES).

Агентство санэпидблагополучия

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия получило из Антикризисного фонда 573 млрд сумов. Из этой суммы 270 млрд сумов потрачены на приобретение тест-систем, реагентов и средств защиты. В региональные центры санэпидблагополучия направлено 277 млрд сумов, в частности, 250 млрд сумов — на покрытие расходов карантинных учреждений, зарплату сотрудников, питание, гигиенические товары и другие расходы. В том числе 129 млрд сумов — на дополнительные выплаты и надбавки медработникам, привлеченным к данным мероприятиям.

На дезинфекцию общественных мест потрачено 18 млрд сумов, 11 млрд сумов — на покупку специального автотранспорта, 3 млрд сумов — на обеспечение лекарствами граждан, находящихся в карантине, 9 млрд сумов — на прочие мероприятия по борьбе с эпидемией.

Расходы на дневные надбавки и поощрение медицинских работников, привлеченных на лечение пациентов с коронавирусом, составили 12 млрд сумов.

Строительство больниц и их оснащение

Строительство больниц, карантинных учреждений и их оснащение обошлось в 487 млрд сумов. Из этой суммы 286 млрд сумов пришлось на специализированные больницы на 10 тысяч мест, 182 млрд сумов — карантинных комплексов на 20 тысяч человек, 10 млрд сумов — реконструкцию диагностической лаборатории, 9 млрд сумов — медикаменты, инвентарь и дезинфекционные работы.

Социальная сфера

На социальную сферу направлено 294 млрд сумов, включая 60 млрд сумов — для Совета Федерации профсоюзов на поддержку женщин в малообеспеченных семьях, 100 млрд сумов — в Фонд общественных работ при Минтруда и для привлечения к временным работам незанятого населения, 70 млрд сумов — на социальные пособия, 50 млрд сумов — в Государственный фонд содействия занятости безработным и семьям, нуждающимся в социальной помощи для улучшения приусадебных участков.

Кроме того, 11 млрд сумов выделено на выплату зарплаты сотрудников Ташкентского метрополитена и компании «Тошшахартрансхизмат», 2 млрд сумов — на покрытие транспортных расходов «Узавтотранссервис» и «Тошшахартрансхизмат», 1 млрд сумов — Министерству обороны на расходы по сопровождению и транспортировке гуманитарной помощи.

Расходы на водоснабжение и ирригацию

Расходы, связанные с мероприятиями по водоснабжению и ирригации, составили 504 млрд сумов. В том числе 246 млрд сумов — на строительство и реконструкцию ирригационных объектов, 61 млрд сумов — ссуда ООО «Худудий сув таъминоти», 57 млрд сумов — на строительство объекта «Иншоот» в Зафарабадском районе Джизакской области, 53 млрд сумов — ссуда Госкомэкологии, 39 млрд сумов — Министерству жилищно-коммунального обслуживания на проведение систем водоснабжения и канализации, 14 млрд сумов — Министерству водного хозяйства на ирригационные мероприятия в Джизакской области.

Кроме того, 10 млрд сумов получит Фонд спасения Арала на ирригационные мероприятия, 16 млрд сумов направят на водоснабжение карантинных комплексов на 20 тысяч мест, 8 млрд сумов — на водоснабжение специализированных больниц на 10 тысяч мест.



