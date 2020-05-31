Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявило хищение бюджетных средств из Антикризисного фонда в Навоийской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, Центра санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах в условиях коронавирусной пандемии предоставлено право заключать прямые договора с компаниями. По данным ведомства, должностные лица центра вступили в сговор для хищения части средств из 5 млрд сумов, выделенных Министерством финансов областному отделу Антикризисного фонда.

Отмечается, что у компаний T и I-P (названия компаний сокращены) по завышенной цене приобретены химические дезинфицирующие средства и медицинские маски, что привело к хищению 222,3 млн сумов.

По данному факту в отношении должностных лиц ЦСЭБ, руководителей компаний T и I-P и других возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что главврач Центра санэпидблагополучия в Бухарской области приобрел дезинфицирующие средства по завышенной цене у компании, учредителем которой является врач-дезинфекционист.

По состоянию на 27 мая Антикризисный фонд выделил Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия 18 млрд сумов на дезинфекцию общественных мест.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не распылять дезинфицирующие вещества на улицах и рынках, так как из-за контакта с грязью и мусором они перестают действовать. Фумигация тротуаров и дорожек еще менее эффективна, так как средство не может покрыть всю поверхность за время обработки и устранить патогены. Кроме того, улицы и тротуары не считаются местами концентрации частиц COVID-19.