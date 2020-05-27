Пресс-служба хокимията Андижанской области прокомментировала проведение пешего марафона «5000 шагов для здоровой жизни» в Избасканском районе 25 мая.

По данным областной администрации, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 21−22 мая были даны отдельные поручения и предложения по реализации проекта «5000 шагов к здоровой жизни».

«Акция, которая состоялась 25 мая в Избасканском районе, была организована под особым контролем специалистов районного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в строгом соответствии с карантинными правилами», — объясняет пресс-служба хокимията.

При этом на фотографиях и видеокадрах можно было заметить нарушение социальной дистанции и спущенные маски (или их отсутствие). Кроме того, был нарушен запрет на проведений массовых мероприятий, установленный для всех без исключения регионов, независимо от уровня карантина.

Кроме того, в сообщении хокимията отмечается, что до начала акции в районе специальная группа провела дезинфекционные работы. К участию в марафоне допускались те, кто прошел специальный медицинский осмотр и был продезинфицирован антисептиками, следует из заявления.

Хокимият признал, что у жителя махалли «Жонабад» 24 мая выявлен коронавирус. В тот же день территория была взята под карантин. Сообщается, что махалля «Жонабад» расположена в 4 км от районного центра и в 10 км от территории, где проводилась акция.

«И мы бы хотели сообщить вам, что никто из этой местности не принимал участие в пешей прогулке», — говорится в сообщении.

Отметим, что в решениях Специальной республиканской комиссии, опубликованных в Telegram-канале Министерства юстиции и официальном канале Koronavirus Info, указано лишь одно исключение, при котором не действует запрет на массовые мероприятия, — проведение обрядов погребения с участием не более 10−15 человек.