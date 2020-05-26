Пеший марафон «5000 шагов для здоровой жизни» проведен в Избасканском и других районах Андижанской области, сообщила районная администрация. Сюжет о массовом мероприятии также подготовил телеканал «Узбекистан 24».

Как отмечается в сообщении, на недавней встрече с жителями в Андижанской области президент Шавкат Мирзиёев поручил проводить ежедневные вечерние прогулки на основе «андижанской модели», чтобы поддерживать здоровый образ жизни среди населения. В связи с этим в Избасканском районе организован пеший поход.

В репортаже телеканала «Узбекистан 24» говорится, что в мероприятии приняли участие руководители четырех секторов (хоким, прокурор, начальники УВД и ГНИ), представители молодежи и люди преклонного возраста. В общей сложности они преодолели около 5 км.

Пешие марафоны организованы также в Ханабаде, Джалалкудукском, Балыкчинском, Ходжаабадском и Кургантепинском районах, в которых приняли участие свыше 500 молодых и пожилых людей.

«Такие мероприятия будут проводиться ежедневно в каждом районе и городе», — говорится в сюжете «Узбекистан 24».

С 11 мая в районах и городах Узбекистана действует один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый». Из указанных выше районов в «зеленую» зону входят Ханабад, Балыкчинский, Ходжаабадский, Кургантепинский и Избасканский районы, в «желтую» — Джалалкудукский район (с тех пор обновленный список районов не публиковался).

Исходя из уровня карантина действуют ограничительные меры, причем ряд обязательных требований установлен для всех без исключения регионов. В их числе — соблюдение социальной дистанции (2 метра) в общественных местах, использование лицевых масок и запрет на проведение всех видов массовых мероприятий.





На фотографиях и видеокадрах можно заметить нарушение социальной дистанции и спущенные маски (или их отсутствие). Кроме того, нарушается запрет на проведений массовых мероприятий.





23 мая Избасканский районный Центр санитарно-эпидемиологического благополучия сообщил о выявлении коронавируса у одного из жителей (справка ЦСЭБ есть у «Газеты.uz»), который на грузовом автомобиле побывал в двух городах России, вернулся в Узбекистан, пересек границу через Чирчикский пост в Ташкентской области, добрался до Куйлюкского базара на машине Matiz, пересел на личный автомобиль Lacetti и вернулся домой. Контактировавший с ним 51 человек помещен под карантин, у 26 из них взяты анализы на COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения от 25 мая, в Андижанской области всего было зарегистрировано 175 случаев коронавируса, 167 пациентов к настоящему времени выздоровели.

На совещании 26 мая президент поручил Специальной республиканской комиссии и хокимам областей в однодневный срок пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.