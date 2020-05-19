Программа развития ООН запустила в Узбекистане программу «Бизнес-клиника», по которой малые и средние предприятия (МСП), а также индивидуальные предприниматели могут получить бесплатные юридические и бизнес-консультационные услуги — как во время карантина, так и после него, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

Клиника также оказывает услуги по предоставлению полной и достоверной информации о мерах поддержки, предусмотренных указами президента Узбекистана.

«Карантинные ограничения серьезно повлияли на деятельность малого и среднего бизнеса в Узбекистане, как это случилось и в других странах. Для Узбекистана это является предметом особой тревоги, поскольку малые и средние предприятия составляют 57% национальной экономики», — говорится в сообщении ПРОНН.

Сокращение объема денежных переводов из-за рубежа (на 30−35%, как ранее прогнозировал Центробанк), серьезные затруднения в туристической отрасли, а также проблемы в торговле и цепочках поставок — все это является причиной обеспокоенности, отмечают в ПРООН.

Большинству предприятий пришлось сократить как объемы производства, так и численность работников, что, в свою очередь, негативно сказалось на национальном уровне занятости и формировании доходов граждан.

Механизм быстрого реагирования, запущенный ПРООН в Узбекистане для противодействия негативным последствиям пандемии COVID-19, предусматривает мероприятия по трем направлениям:

проведение экспресс-оценки потребностей и поиск путей удовлетворения этих потребностей;

внедрение эффективного антикризисного управления;

поддержка раннего восстановления.

Проект «Бизнес-клиника» запущен в рамках третьего направления в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой.

Каналы клиники для взаимодействия с предпринимателями — короткий номер телефона доверия 1094, Telegram-канал, а также сайт businessinfo.uz.

«ПРООН приглашает всех владельцев малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии, получить квалифицированную консультацию у опытных специалистов, а также получить доступ к мерам поддержки (налоговые льготы, таможенное оформление, льготные кредиты и другие, предоставляемые правительством) с помощью бизнес-клиники», — говорится в сообщении.

Ожидается, что клиника не только поможет МСП пережить карантин, но также предложит идеи и возможности для возобновления их деятельности в новых направлениях. Клиника поможет предприятиям поэтапно выйти из кризиса и возобновить прежние деловые связи.

Наряду с программой «Бизнес-клиника» запланирован запуск серии учебных курсов для МСП и предпринимателей в режиме онлайн во время карантина и в автономном режиме после завершения карантина. Курсы направлены на стимулирование МСП, развитие навыков управления бизнесом, обеспечение устойчивости и жизнеспособности бизнеса, а также помощь предприятиям адаптироваться к любым изменениям, с которыми они могут столкнуться в будущем.