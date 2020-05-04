Центральный банк Узбекистана ожидает падение темпов роста ВВП по итогам 2020 года до 1,5−2,5% против 5,2−5,5%, прогнозируемых ранее, из-за снижения экономической активности в результате пандемии коронавируса. Данные предоставлены в обзоре регулятора по денежно-кредитной политике за I квартал.

Ранее заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщал, что в январе-марте этого года темп роста ВВП составил 4,4%, во втором квартале снижение продолжится. В 2019 году экономика Узбекистана выросла на 5,5%.

«Согласно предварительным оценкам Центрального банка, ожидается замедление темпов роста ВВП до 1,5−2,5% против 5,2−5,5%, прогнозируемых ранее», — говорится в обзоре ЦБ, размещенном на его сайте.

По прогнозам регулятора, наиболее значительное замедление роста прогнозируется в отраслях туризма, гостиничного бизнеса, и международных перевозок.

ЦБ полагает, что в 2020 году расходы на конечное потребление в стране могут снизиться на 1,4%, а темпы роста валового накопления основного капитала замедлятся с 34% в 2019 году до 6,4% в 2020 году.

«Вместе с тем, рост цен на золото и увеличение объемов экспорта плодоовощной продукции окажут положительное влияние на доходы государственного бюджета и субъектов предпринимательства», — отмечается в обзоре.

Создание антикризисного фонда и его пополнение, в том числе, за счет привлечения средств международных финансовых институтов, по мнению ЦБ, будет способствовать сглаживанию отрицательных последствий от пандемии.

В обзоре Центробанка подчеркивается, что в отношении степени и продолжительности воздействия пандемии коронавируса на экономику сохраняется неопределенность.

«Ожидается, что на фоне ухудшения внешних экономических условий объем трансграничных денежных переводов, поступающих в страну, к концу года значительно сократится по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Центробанк прогнозирует сокращение объема денежных переводов в Узбекистан в 2020 году на 30−35%. В прошлом году этот показатель составлял 6,01 млрд долларов. Таким образом, в 2020 году он может снизиться до 4 млрд долларов.

В ЦБ считают, что падение денежных переводов в апреле-июле может составить до 50%, с последующим постепенным восстановлением. Так, в апреле этот показатель упал ниже отметки в 200 млн долларов, а уже в октябре, как ожидается, превысит уровень в 500 млн долларов.