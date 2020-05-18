Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об очередных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».

Согласно документу, с 1 июня по 1 сентября 2020 года освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога субъекты малого предпринимательства, а также рынки и торговые комплексы, кинотеатры, предприятия общественного питания, общественного транспорта, юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещений в аренду, в том числе для проведения банкетов, и спортивно-оздоровительные заведения.

Малому бизнесу будет предоставлена дополнительная государственная поддержка в виде списания сумм:

налога на имущество и земельного налога, подлежащих уплате за апрель и май, по которым предоставлена беспроцентная отсрочка (рассрочка) в соответствии с указами президента от 19 марта №УП-5969 и от 3 апреля №УП-5978;

пени и штрафов по земельному налогу и налогу на имущество по состоянию на 15 мая, образовавшихся с 1 января.

Ранее предприниматели получили право на получение отсрочки по уплате НДС при импорте товаров (работ, услуг) сроком до 120 дней. Микрофирмы и малые предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность не менее одного года до дня обращения в таможенные органы, получат право на применение отсрочки по уплате таможенной пошлины и акцизного налога, взимаемых при ввозе товаров, за исключением потребительских товаров, сроком до 1 июля с последующей уплатой отсроченной суммы равными долями в течение 120 дней.

С 1 мая по 1 июля для микрофирм и малых предприятий, за исключением производителей подакцизной продукции, государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 и более процентов, ставка социального налога снижается с 12% до 1%.

Указом приостанавливается взыскание имеющейся у микрофирм и малых предприятий по состоянию на 15 мая задолженности по налогам, пеням и начисленным штрафам за нарушение налогового законодательства до 1 сентября.

Налоговым службам поручено отозвать инкассовые поручения на списание и перечисление денежных средств с их счетов в банке по состоянию на 15 мая.

Налогоплательщики смогут отозвать неисполненные по состоянию на 15 мая платежные поручение по исполнению налоговых обязательств.

На Ташкент будет распространен эксперимент по предоставлению кредитов на строительство и реконструкцию индивидуального жилья за счет ресурсов Министерства финансов.

С 1 июня дополнительно на 10% увеличится число получателей пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет и материальной помощи.

Указом поручено оказать дополнительную господдержку в виде предоставления Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности компенсации на покрытые процентных расходов:

по инвестиционным кредитам, выдаваемым в национальной валюте с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки Центрального банка, в первый год действия кредитного договора;

по кредитам в сумме до 500 млн сумов, выдаваемым до 1 октября в национальной валюте на пополнение оборотных средств, в размере 10 процентных пунктов на срок действия кредитного договора.

Бизнес-омбудсману поручено вести мониторинг за полнотой и своевременностью применения льгот и мер государственной поддержки, предоставленных в период коронавирусной пандемии, с внесением предложений о применении мер ответственности за нарушение законодательства.

Министерство финансов должно выделить субсидии за счет средств Антикризисного фонда бюджету Каракалпакстана, местным бюджетам областей, города Ташкента, районов и городов, а также внебюджетному Пенсионному фонду (по необходимости) в связи с выпадающими доходами по предоставленным налоговым льготам и увеличением количества получателей социальных пособий.

Инфографика: Новые меры поддержки бизнеса и населения



