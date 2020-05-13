Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая провел совещание, посвященное мерам по смягчению карантинных требований с сохранением высокого уровня бдительности, а также повышению занятости и увеличению доходов населения.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент отметил, что в мире пандемия все еще продолжается, но ряд стран постепенно ослабляет карантинные ограничения.

«Мировое сообщество приходит к окончательному выводу о том, что необходимо учиться жить и работать в условиях пандемии, поскольку вакцина и лекарство от коронавируса еще не найдены. Мы также начали смягчать требования к карантину, сохраняя строгий контроль за эпидемиологической ситуацией, и будем последовательно двигаться в этом направлении», — сказал он.

По его словам, правительство ослабляет карантинный режим, прежде всего, для обеспечения занятости и повышения доходов населения путем возобновления экономической активности.

«Пусть все знают: где „отпустят“ карантинные меры, будут привлечены к уголовной ответственности. Речь идет о здоровье и жизнях людей», — предупредил он.

Предварительный анализ показал, что хорошие результаты достигаются там, где хокимы берут полную ответственность на себя и действуют, советуясь с людьми, отметил Шавкат Мирзиёев: «И карантин, и экономика. Многое зависит от руководителей регионов — четырех руководителей секторов, хокима области, хокима района, хокима города».

Президент указал, что в некоторых регионах из-за неправильного толкования режима смягчения карантинных мер, население, особенно молодежь, массово выходит на улицы без какой-либо необходимости.

«Такое положение дел вкупе с ростом числа зараженных инфекцией в последние дни призывает всех нас быть бдительными. Это невидимый враг, очень злостная инфекция. Эта такая проблема, что в мире никто не может найти пути [ее решения]. Повторюсь: карантин в республике еще не окончен. Карантин не окончен! Но мы вынуждены смягчить его, нужно кормить людей, восстанавливать экономику», — заявил он.

Глава государства отметил, что даже после того, как угроза коронавируса исчезнет, жителям Узбекистана следует принять некоторые правила периода карантина как часть своей повседневной жизни. В частности, должны стать нормой строгое соблюдение личной гигиены, частое мытье рук с мылом, дезинфекция, проведение различных свадебных, семейных церемоний в очень ограниченном составе, ношение масок при наличии инфекционного заболевания.

«Все вы видите, что мы задействовали большие силы, чтобы предотвратить распространение пандемии. Мы проделали достаточно сложный путь. Мы выбрали трудную дорогу, но она постепенно дает свои результаты. Другого пути нет», — подчеркнул руководитель страны.

Ранее мы писали, что в среду Шавкат Мирзиёев объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения, о планах по частичному возобновлению авиа- и железнодорожного сообщения внутри страны, оказания услуг, а также о возврате выплат зарплат, пенсии и пособий в наличной форме. Он также отметил, что изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях.