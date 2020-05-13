Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждались эмидемиологическая ситуация в стране и дальнейшее смягчение карантинных требований, исходя из предложений руководителей регионов, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, отмечено, что в «зеленых» и «желтых» зонах карантина целесообразно поэтапно разрешить оказание услуг в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Специальной республиканской комиссии поручено утвердить порядок действий, в соответствии с которыми министерства и ведомства будут принимать первоочередные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Актуальной задачей остается восстановление транспортного сообщения между отдаленными районами и столицей. В связи с этим, планируется возобновить авиаполеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда Afrosiyob- в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов — в Ферганскую долину.

Также изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах. Министерством транспорта, МВД и Министерством здравоохранения поручено внести соответствующие предложения в Специальную республиканскую комиссию.