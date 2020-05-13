Поддержка предпринимателей и населения в условиях пандемии не ограничится ранее предоставленными льготами и будет продолжена. Об этом на видеоселекторном совещании в среду заявил президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Во-первых, ставка социального налога для малого бизнеса и фермерских хозяйств будет снижена с 12% до 1% в мае-июле. В результате более 260 тысяч предприятий и фермерских хозяйств смогут сэкономить в общей сложности 650 млрд сумов и использовать их в качестве капитала и оборотных средств.

Во-вторых, представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели будут освобождены от земельного налога и налога на имущество в течение следующих трех месяцев. Благодаря этому более 50 тысяч предпринимателей сэкономят 300 млрд сумов, а их оборотный капитал увеличится.

Также, согласно предыдущему решению, в апреле-мае более 1000 предпринимателям будут списаны 80 млрд сумов пени, начисленной за просрочку уплаты земельного и имущественного налогов.

В-третьих, предпринимателям будет разрешено оплачивать таможенные пошлины с отсрочкой до 120 дней. Это позволит им сэкономить 540 млрд сумов и направить эти средства на развитие своего бизнеса.

В-четвертых, для дальнейшей поддержки малообеспеченных семей из бюджета будет выделено еще 200 млрд сумов, что позволит охватить пособиями еще 70 тысяч семей или на 10% больше.

В-пятых, если прежде государством частично покрывались процентные выплаты по инвестиционным кредитам со ставкой до 22%, то теперь покроют и по кредитам со ставкой до 26%.

Кроме того, сумма компенсаций по кредитам на сумму до 500 млрд сумов (ранее — до 10 млрд сумов), выданных предпринимателям на пополнение оборотных средств, будет увеличена с 5 до 10%.

В-шестых, в Ташкенте будет применяться внедренная в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях практика кредитования населения на строительство и ремонт индивидуального жилья. Это создаст около 10 тысяч сезонных рабочих мест в столице.

В-седьмых, для повышения внутреннего спроса на продукцию отечественных предприятий и тем самым поддержки их государственным органам будет предоставлено право осуществлять закупки, запланированные на III-IV кварталы текущего года, во II квартале.

В целом, на дальнейшую поддержку экономики и граждан будет направлено из бюджета дополнительно более 2 трлн сумов, отмечает пресс-служба.

Отмечается, что с соблюдением мер предосторожности заработали 10 тысяч из 14 тысяч промышленных предприятий, приостановивших деятельность на период карантина. 178 тысяч сотрудников вернулись на свои места.

Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено тщательно изучить совместно с хокимами областей проблемы 4 тысяч неработающих промышленных предприятий и наладить их деятельность до конца мая.