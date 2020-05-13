Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая провел видеоселекторное совещание, посвященное смягчению карантинных требований, поэтапному оживлению отраслей экономики, повышению занятости и увеличению доходов населения, сообщила пресс-служба главы государства.

С 1 мая в целях снижения риска распространения коронавируса выплаты зарплат, пенсий и пособий были переведены в безналичную форму. Это вызвало недовольство населения. С учетом обращений граждан, особенно пенсионеров, решено выдавать зарплату, пенсии и пособия в наличной форме. При этом должны полностью соблюдаться правила карантина.

Напомним, в последние недели жители сообщают о проблемах с доставкой карт, длинных очередях в филиалах Народного банка для их получения и задержках с выплатой пенсий, а также сложностях при проведении оплат по картам Humo.

В Центральном банке признали, что работа по выплате пенсий через карты не была налажена должным образом, что вызвало неудобства для населения и стало поводом для обоснованных претензий.

«Система доставки пенсионных средств через единственный банк показала свою неэффективность и необходимость отказа от этой практики. Это позволит пенсионерам открыть счет в любом банке по своему желанию и пользоваться их картами. Эта возможность не будет единоразовой, и пенсионеры могут сменить обслуживающий банк с учетом того, насколько они удовлетворены качеством предоставляемых банковских услуг», — отмечал директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Центрального банка Аброрходжа Турдиалиев.