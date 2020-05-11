Пенсионеры смогут сами выбирать банк для обслуживания. Об этом на брифинге в понедельник заявил директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Аброрходжа Турдиалиев.

С мая пенсии, пособия и зарплаты начали переводить полностью на карты. С этих же пор пользователи социальных сетей пишут о проблемах с доставкой карт, длинных очередях в филиалах Народного банка для их получения и задержках с выплатой пенсий, а также сложностях при оплатах через карту Humo.

Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк объяснили задержку выплаты пенсий тем, что одновременная загрузка средств на банковские карты свыше 480 тысяч пенсионеров и получателей пособий привела к «высокой нагрузке на электронную информационную систему Народного банка».

Народный банк сообщил, что выпустил 619 тысяч карт, из которых 377 тысяч под брендом Humo (Национальный межбанковский процессинговый центр), 242 тысячи — Uzcard (Единый общереспубликанский процессинговый центр).

При этом, как отметил Аброрходжа Турдиалиев, работа по доставке пенсий через банковские карты не была налажена должным образом, что вызвало ряд неудобств для населения и стало поводом для обоснованных претензий.

В результате 7 и 8 мая с 11:00 до 13:00 наблюдались сложности при оплатах через POS-терминалы. По данным НМПЦ, это являлось следствием большого единовременного зачисления денежных средств на пенсионные карты и резкого повышения спроса на их обналичивание через кассы банков и банкоматы.

Центральный банк предписал Humo и Народному банку решить проблему. Во избежание их повторения Центральный банк совместно с Министерством финансов кардинально пересмотрел систему доставки пенсий.





«Система доставки пенсионных средств через единственный банк показала свою неэффективность и необходимость отказа от этой практики. Это позволит пенсионерам открыть счет в любом банке по своему желанию и пользоваться их картами. Эта возможность не будет единоразовой, и пенсионеры могут сменить обслуживающий банк с учетом того, насколько они удовлетворены качеством предоставляемых банковских услуг», — заявил директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций.

По его словам, положительным аспектом данного решения также станет создание конкурентной среды среди банков при обслуживании клиентов.

«Я прошу учесть, что это будет сделано постепенно, а для этого требуется определенное время», — указал Аброрходжа Турдиалиев.

Центральный банк как ответственный орган по надзору за банками и платежными системами принес извинения пенсионерам за доставленные неудобства.

С 1 июля 2017 года выплата пенсий и пособий по всему Узбекистану осуществляется исключительно Народным банком.

Комментарий Humo





Директор Национального межбанковского процессингового центра (оператор Humo) Шухрат Курбанов признал, что проблемы с оплатой, наблюдавшиеся 7 и 8 мая, — это вина платежной системы Humo. Однако НМПЦ работает только с банками и платежными организациями, а не выпускает карты и не ставит банкоматы и терминалы.

«Платежная система HUMO построена на принципах свойственных международным платежным системам, в частности, наличии платежей без набора PIN-кода, бесконтактной оплате, невозможности получить доступ к дистанционному управлению счета карты без идентификации клиента и так далее. Это и есть специфика платежной системы, которая отличается от того опыта, к которому мы все привыкли», — указал он.

Шухрат Курбанов подчеркнул, что если какой-то из банков решает выпустить карту без учета специфики платежной системы и ее возможностей, то всю ответственность за это решение банк несет сам.

«Таков механизм и правила работы с потребностями клиентов. Ведь каждый банк хорошо владеет спецификой и психологическим портретом своего клиента, имеет четкое представление о своих технических возможностях и осведомлён о своих слабых точках. Исходя из этих параметров, банк строит свою дальнейшую политику по работе с клиентами», — объяснил он.

Директор НМПЦ также принес извинения пенсионерам, которые «стали заложниками данной ситуации и пережили эмоциональный стресс».

По его словам, в настоящее время 90% торговых пунктов оснащены POS-терминалами Humo. Банки установили более 185 тысяч терминалов, а число банкоматов достигло 2700.