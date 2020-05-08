С мая решением Специальной республиканской комиссии и Специального штаба по борьбе с коронавирусом пенсии и пособия в Узбекистане полностью зачисляются на банковские карты. Отмечалось, что это решение направлено на защиту здоровья пенсионеров и получателей пособий. Карты пенсионерам должны быть доставлены на дом. На первом этапе новый порядок должен был охватить жителей Ташкента, Нукуса и областных центров.

С начала мая пользователи социальных сетей пишут о проблемах с доставкой карт, длинных очередях в филиалах Народного банка для их получения и задержках с выплатой пенсий.

Один из читателей «Газеты.uz» прислал видеокадры очереди в Нукусском городском филиале Народного банка. В банке заявили, что граждане пришли в филиал для проведения разных оплат, обналичивания денег с карты и других целей.





Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк Узбекистана в четверг распространили совместное заявление, в котором говорится, что банк открыл пластиковые карты для всех пенсионеров и получателей пособий в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. В свою очередь, Пенсионный фонд профинансировал выплату средств на них в объеме 1,4 трлн сумов.

В сообщении отмечается, что одновременная загрузка средств на банковские карты свыше 480 тысяч пенсионеров и получателей пособий привела к «высокой нагрузке на электронную информационную систему Народного банка».

«Файлы, отправленные Пенсионным фондом по каждому получателю пенсий и пособий, автоматически сравнивались с информацией об открытых картах граждан на сервере баз данных Народного банка и только после одобрения средства переводились на карты», — следует из заявления.

Кроме того, первые дни мая пришлись на выходные, в связи с чем деньги начали перечислять на карты только с 4 мая, говорится в сообщении. Карты доставляются пенсионерам и получателям пособий через выездные кассы Народного банка по установленному графику.

По желанию граждан деньги на картах могут быть обналичены и стерилизованы, говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в некоторых районных отделениях банка встречаются случаи скопления граждан при раздаче карт. При этом, согласно решению Центробанка на основе рекомендаций Специальной республиканской комиссии, карты должны доставляться по адресу проживания владельцев.

Пенсионный фонд и Народный банк принесли извинения «за временные неудобства». По вопросам доставки пенсий можно обращаться по телефонам доверия Народного банка (1106) и Пенсионного фонда (1140).