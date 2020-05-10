Пенсии и пособия в Узбекистане с мая полностью зачисляются на банковские карты, которые должны быть доставлены пенсионерам на дом. На первом этапе новый порядок охватит жителей Ташкента, Нукуса и областных центров.

С начала мая пользователи социальных сетей пишут о проблемах с доставкой карт, длинных очередях в филиалах Народного банка для их получения и задержках с выплатой пенсий, а также на сложности при оплатах через карту Humo.

Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк объяснили задержку выплаты пенсий тем, что одновременная загрузка средств на банковские карты свыше 480 тысяч пенсионеров и получателей пособий привела к «высокой нагрузке на электронную информационную систему Народного банка».

«Файлы, отправленные Пенсионным фондом по каждому получателю пенсий и пособий, автоматически сравнивались с информацией об открытых картах граждан на сервере баз данных Народного банка и только после одобрения средства переводились на карты. Кроме того, первые дни мая пришлись на выходные, в связи с чем деньги начали перечислять на карты только с 4 мая», — отмечалось в заявлении.

А Национальный межбанковский процессинговый центр (бренд Humo) признал, что 7 и 8 мая с 11:00 до 13:00 наблюдались сложности при оплатах через POS-терминалы. По данным НМПЦ, это являлось следствием большого единовременного зачисления денежных средств на пенсионные карты и резкого повышения спроса на их обналичивание через кассы банков и банкоматы. Отвечая на сообщения о принудительном переводе пенсионеров на карты Humo, центр заявил, что выбор, какую карту выпустить и кому ее отдать, решается на уровне банка.

Народный банк отметил, что свыше 5000 сотрудников работают без выходных для выполнения возложенных задач по раздаче карт пенсионерам. По данным банка, за короткое время выпущено 619 тысяч карт, из которых 377 тысяч под брендом Humo, 242 тысячи — Uzcard (Единый общереспубликанский процессинговый центр).

Кроме того, Пенсионный фонд по состоянию на 6 мая профинансировал 1,4 трлн сумов для перевода пенсий и пособий на банковские карты.

«За последние три дня резкое увеличение объема транзакций по обналичиванию средств с карт Humo привело к постоянным сбоям в платежной системе [НМПЦ]. В результате это ограничило свободное использование средств пенсионерами и получателями пособий с картами Humo. А это вызывает серьезное недовольство престарелых людей», — говорится в сообщении банка.

Народный банк объявил, что с 20 мая сотрудники банка по желанию пенсионеров и получателей пособий без каких-либо платежей заменят карты Humo на карты Uzcard и доставят их по адресу проживания.

Банк также отмечает, что сотрудники выездных касс, согласно установленному графику, обналичивают средства с карт пенсионеров на дому.

«Мы просим получателей пенсий и пособий при обращении в филиалы Народного банка соблюдать карантинные правила и дистанцию. Уважаемые пенсионеры и получатели пособий! В любом случае оставайтесь дома, мы придем в ваш дом, чтобы обналичить средства с ваших карт», — следует из заявления.

Народный банк принес извинения за неудобства, связанные с платежной системой Humo.