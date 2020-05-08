Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) прокомментировал ситуацию с пенсионными картами и замедлением работы системы Humo.
«В социальных сетях активно распространяется информация о том, что всех пенсионеров переводят на карты Humo. Однако выбор, какую карту выпустить и кому ее отдать, решается на уровне банка. НМПЦ выпускает столько карт, сколько указано в заявке банка», — говорится в заявлении центра, распространенном в пятницу.
На сегодняшний день, согласно информации Народного банка, всего выпущено 1,2 миллиона карт для пенсионеров, из них карт Humo — 391 тысяч, или 32%.
Как отмечает НМПЦ, 7 и 8 мая с 11:00 до 13:00 наблюдались сложности при оплатах через POS-терминалы. Это, по данным центра, являлось следствием большого единовременного зачисления денежных средств на пенсионные карты и резкого повышения спроса на их обналичивание через кассы банков и банкоматы.
Все это привело к кратковременным пиковым нагрузкам на систему, что выражалось в увеличении количества неуспешных операций. «При этом данная ситуация не повлияла на работу банкоматов и электронных платежных систем», — подчеркивает НМПЦ.
В данный момент продолжается работа по расширению мощностей процессингового центра и улучшение программного обеспечения.
Совместно с Народным банком ведется работа по оптимизации обслуживания пенсионеров-владельцев карт HUMO путем передислокации банкоматов и открытия дополнительных касс, отметили в НМПЦ.
«Приносим свои извинения держателям карт за сложившуюся ситуацию. HUMO — относительно новая система, работы по ее усовершенствованию продолжаются. Мы всеми силами стараемся оправдать доверие наших клиентов и сделать эту систему максимально удобной и надежной» — отметил директор центра Шухратбек Курбанов.
В сообщении отмечается, что к маю 2020 года сеть Humo включала более 2800 банкоматов и 183,7 тысячи терминалов по всей стране.
Держатели карт могут получить информацию о точках обслуживания в своем городе на сайте humocard.uz. Чтобы увидеть, где установлен терминал Humo, нужно выбрать свой город в разделе «Информация о точках обслуживания». Банкоматы Humo можно найти на карте Google.
Бахтиёр Хашимов
Нет ни одного дня когда Humo работало бы идеально. То с утра час полтора не работает то после обеда то целые сутки а то и две жди. Зачем мучать народ есть же узкард. Если и внем проблема. То есть если сами не справляетесь пустите зарубежных фирс
Artem Tom
Это должны решать сами клиенты банка, даже если это пенсионеры. Происходит навязывание карт Хумо, которые по факту никому не нужны! Уж если переводите насильно всех на карты, давайте UzCard! Достали, творят, что хотят, прикрываясь несуществующим “указом президента“, хотя на деле действуют в нарушение действующего Постановления Президента №2753, где черным по белому написано, что выплата пенсий осуществляется в наличной форме в полном объеме. Почему, имея на руках рекомендательное письмо (не имеющий юридической силы документ) за подписью Кучкарова и Ишметова, сотрдуники Халк Банка и махаллей говорят пенсионерам, что это якобы указ президента? Почему именем президента осуществляются противоправные действия по навязыванию никому не нужных пластиковых карт пенсионерам, многие из которых с трудом ходят, почти не видят и не разбираются в современных технологиях?
Почему МинЮст молчит? Или МинЮст умеет только холиварить на тему госязыка вместо того, чтобы выполнять свою прямую работу?
Почему происходит нарушение действующего ПП №2753 и НИ ОДИН государственный орган не встает на сторону законности и не защищает интересы народа?
Мы не за это голосовали в 2016м!