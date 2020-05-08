Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) прокомментировал ситуацию с пенсионными картами и замедлением работы системы Humo.

«В социальных сетях активно распространяется информация о том, что всех пенсионеров переводят на карты Humo. Однако выбор, какую карту выпустить и кому ее отдать, решается на уровне банка. НМПЦ выпускает столько карт, сколько указано в заявке банка», — говорится в заявлении центра, распространенном в пятницу.

На сегодняшний день, согласно информации Народного банка, всего выпущено 1,2 миллиона карт для пенсионеров, из них карт Humo — 391 тысяч, или 32%.

Как отмечает НМПЦ, 7 и 8 мая с 11:00 до 13:00 наблюдались сложности при оплатах через POS-терминалы. Это, по данным центра, являлось следствием большого единовременного зачисления денежных средств на пенсионные карты и резкого повышения спроса на их обналичивание через кассы банков и банкоматы.

Все это привело к кратковременным пиковым нагрузкам на систему, что выражалось в увеличении количества неуспешных операций. «При этом данная ситуация не повлияла на работу банкоматов и электронных платежных систем», — подчеркивает НМПЦ.

В данный момент продолжается работа по расширению мощностей процессингового центра и улучшение программного обеспечения.

Совместно с Народным банком ведется работа по оптимизации обслуживания пенсионеров-владельцев карт HUMO путем передислокации банкоматов и открытия дополнительных касс, отметили в НМПЦ.

«Приносим свои извинения держателям карт за сложившуюся ситуацию. HUMO — относительно новая система, работы по ее усовершенствованию продолжаются. Мы всеми силами стараемся оправдать доверие наших клиентов и сделать эту систему максимально удобной и надежной» — отметил директор центра Шухратбек Курбанов.

В сообщении отмечается, что к маю 2020 года сеть Humo включала более 2800 банкоматов и 183,7 тысячи терминалов по всей стране.

Держатели карт могут получить информацию о точках обслуживания в своем городе на сайте humocard.uz. Чтобы увидеть, где установлен терминал Humo, нужно выбрать свой город в разделе «Информация о точках обслуживания». Банкоматы Humo можно найти на карте Google.