Президент посетил строительство Сардобинского водохранилища

Шавкат Мирзиёев ознакомился с Сардобинским водохранилищем, строительство которого будет завершено в этом году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Сырдарьинской области в среду ознакомился со строительством Сардобинского водохранилища, сообщило УзА.

Гидросооружение, возведение которого будет завершено в текущем году, будет вмещать 922 миллиона кубометров воды. Его строительство было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала.

«Мы развиваем многопрофильные фермерские хозяйства, пусть люди, засевая повторные культуры, расширяя севооборот, получают дополнительный доход. Сардобинское водохранилище создаст большие возможности в этом направлении для дехкан и фермеров», сказал глава государства.

В ходе государственного визита Президента в Китай были достигнуты важные договоренности в сфере гидроэнергетики. Совместно с этой страной рядом с Сардобинским водохранилищем будет построена мини-гидроэлектростанция мощностью 15 МВт. На прилегающей к водохранилищу территории будет создана зона отдыха.

Президент подчеркнул, что разрабатываются перспективные меры по развитию в стране альтернативной энергетики, планируется создание новой компании в сфере гидроэнергетики.

Здесь же состоялась презентация перспективных проектов, планируемых к реализации в Мирзаабадском районе в сельскохозяйственной сфере.

Предприятие «Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси» при АО «Узбекистон темир йуллари» строит рыбоводческий комплекс, в который войдут инкубационный цех, интенсивные водоемы, завод по переработке рыбы и хладохранилище. Здесь же будет производиться корм для рыб. Комплекс послужит основной базой для предприятия «Сирдарё балик саноат».

В Сардобинском плодоовощном логистическом центре будут налажены выращивание, сортировка, переработка, фасовка, заморозка, хранение, сушка и поставка фруктов и овощей.

В Мирзаабадском районе также будут построены животноводческий комплекс для разведения племенного крупного рогатого скота и предприятие по выпуску молочной продукции мощностью переработки 3500 тонн молока. Кроме того, будет открыто предприятие по заготовке 3000 тонн кормов для скота.