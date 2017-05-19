Создана компания «Узбекгидроэнерго»

Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» образовано указом Президента Узбекистана от 18 мая на базе гидроэлектростанций, гидротехнических и других связанных с гидроэнергетикой подразделений «Узбекэнерго», а также объединения «Узсувэнерго» Министерства сельского и водного хозяйства.

Цели создания новой структуры — эффективное использование гидроэнергетического потенциала республики, формирование единой системы управления водно-энергетическими ресурсами, увеличение доли возобновляемых гидроэнергетических ресурсов в структуре производства электрической энергии, создание новых экологически чистых генерирующих мощностей, осуществление технического и технологического перевооружения существующих гидроэлектростанций, привлечение в развитие гидроэнергетики иностранных инвестиций и обеспечение наиболее полного удовлетворения потребности предприятий и населения в электроэнергии.

На «Узбекгидроэнерго» возложены функции исполнительного и ответственного органа по реализации Программы мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017−2021 годы, утвержденной постановлением Президента от 2 мая.