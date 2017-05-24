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Абдугани Сангинов (справа).

Фото: УзА

Абдугани Сангинов возглавил «Узбекгидроэнерго»

Председателем «Узбекгидроэнерго» назначен Абдугани Сангинов, ранее возглавлявший «Узсувэнерго».

Сегодня, 14:35   Политика  

Абдугани Сангинов постановлением Кабинета Министров от 19 мая назначен на должность председателя правления компании «Узбекгидроэнерго», сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Ранее Абдугани Сангинов возглавлял объединение «Узсувэнерго» Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.

Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» образовано указом Президента Узбекистана от 18 мая на базе гидроэлектростанций, гидротехнических и других связанных с гидроэнергетикой подразделений «Узбекэнерго», а также объединения «Узсувэнерго». Новая структура занимается вопросами эффективного использования гидроэнергетического потенциала республики.

Текст: «Газета.uz»      382
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