Абдугани Сангинов возглавил «Узбекгидроэнерго»

Абдугани Сангинов (справа).
Фото: УзА
Абдугани Сангинов постановлением Кабинета Министров от 19 мая назначен на должность председателя правления компании «Узбекгидроэнерго», сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.
Ранее Абдугани Сангинов возглавлял объединение «Узсувэнерго» Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.
Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» образовано указом Президента Узбекистана от 18 мая на базе гидроэлектростанций, гидротехнических и других связанных с гидроэнергетикой подразделений «Узбекэнерго», а также объединения «Узсувэнерго». Новая структура занимается вопросами эффективного использования гидроэнергетического потенциала республики.
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