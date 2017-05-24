Абдугани Сангинов возглавил «Узбекгидроэнерго»

Абдугани Сангинов постановлением Кабинета Министров от 19 мая назначен на должность председателя правления компании «Узбекгидроэнерго», сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Ранее Абдугани Сангинов возглавлял объединение «Узсувэнерго» Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.

Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» образовано указом Президента Узбекистана от 18 мая на базе гидроэлектростанций, гидротехнических и других связанных с гидроэнергетикой подразделений «Узбекэнерго», а также объединения «Узсувэнерго». Новая структура занимается вопросами эффективного использования гидроэнергетического потенциала республики.

