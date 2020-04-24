Международный валютный фонд не ставит дополнительных требований Узбекистану при выделении кредита в 375 млн долларов, сообщил во время онлайн-брифинга в пятницу заместитель министра финансов Одилбек Исаков.

МВФ

О том, что МВФ согласился выделить кредит, на этой неделе сообщал вице-премьер — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров: «Обычно МВФ не выделяет кредиты правительствам, но исходя из текущей ситуации они согласились предоставить Узбекистану 375 млн долларов».

Согласно справке МВФ, в отличие от банков развития фонд не предоставляет кредиты на конкретные проекты. Его финансовая помощь направляется странам, стремящимся пополнить свои международные резервы, стабилизировать свои валюты, продолжать оплачивать импорт и восстановить условия для активного экономического роста одновременно с принятием мер по исправлению первоначальных проблем.

По получении просьбы государства-члена ресурсы МВФ предоставляются в рамках «договоренности о кредитовании», которая в зависимости от применяемого инструмента кредитования может определять конкретные меры экономической политики и действия, которые страна соглашается осуществить для решения своей проблемы с платежным балансом.

Одилбек Исаков отметил, что при выделении кредита МВФ просит Узбекистан продолжить реформы, которые проводятся при поддержке фонда.

«МВФ предложил долг в 375 млн долларов — это половина членской доли Узбекистана в фонде. Мы сейчас рассматриваем это предложение. Это не те условия, о которых вы думаете. Если посмотреть предыдущие кризисы в других странах, то кредит брала Турция с условием выполнить некоторые требования МВФ, Аргентина, Венгрия, Латвия и другие. То есть различные страны во время кризисов обращались в МВФ и брали кредиты в несколько миллиардов. Но тогда многие реформы нужно было согласовывать с МВФ. Отличие тех кредитов от планируемого кредита в 375 млн долларов в том, что эти деньги выделяются на поддержку госбюджета из-за коронавируса», — указал он.

Замглавы Минфина подчеркнул, что МВФ не ставит дополнительных условий.

«МВФ просит продолжить те реформы, которые мы начали давно, включая обеспечение единого валютного курса (вместо двух-трех курсов, как раньше), продолжение тех реформ, которые мы проводим при поддержке МВФ. Джамшид Кучкаров отмечал, что реформы из-за пандемии не остановятся (за исключением либерализации цен на энергоносители — реформа отложена). Возможно, из-за нее они наберут новые обороты», — сказал замминистра.

Всемирный банк

Кроме того, по словам замминистра финансов, в ближайшие дни ожидается кредит Всемирного банка в 200 млн долларов. После одобрения предложения советом директоров ВБ в конце апреля заемные средства начнут поступать с мая.

«В прошлом году Всемирный банк предоставлял нам кредиты после того, как мы провели операции в поддержку политики развития (DPO — Development Policy Operation). 200 млн долларов выделяются в того связи с тем, что мы продолжаем эти операции в этом году. Мы также договорились получить средства в рамках DPO3. Здесь будут разработаны отдельные матрицы экономических реформ в различных сферах. В основном они направлены на обеспечение макроэкономической стабильности — рост ВВП, снижение инфляции, усиление основных правил фискальной и монетарной политики, улучшение институционального потенциала», — сообщил Одилбек Исаков.

АБР и ФАР

Азиатский банк развития и Французское агентство развития выделяют кредиты на реформы в энергетической отрасли, продолжил замминистра. Например, в прошлом году в результате реорганизации «Узбекэнерго» было создано три организации, а также Министерство энергетики.

«Сейчас мы разрабатываем матрицы развития корпоративного управления энергетических компаний, „зеленой“ энергетики и другие. На основе этих мер они выдают нам кредиты. На это нужно смотреть с положительной стороны, потому что каждая реформа является важной для нас», — сказал он.

JICA

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделяло кредиты на развитие сельского хозяйства и плодоовощеводства.

«Агентство хочет продолжить выделять деньги на эту сферу, здесь нет никаких особых требований. В частности, средства направляются на строительство теплиц, выращивание овощей и фруктов с более высокой добавленной стоимостью вместо выращивания хлопка или пшеницы», — объяснил Одилбек Исаков.

Ранее мы писали, что постановлением президента одобрена «дорожная карта» по привлечению грантов и льготного долгосрочного кредитования в 3,1 млрд долларов для противодействия последствиям пандемии. Среди них — кредит JICA на поддержку бюджета в 300 млн долларов. Замглавы Минфина отметил, что этот кредит будет выделен в рамках реализации DPO3 Всемирного банка.

«Думаю, что это положительный момент. Это кредиты, которые обеспечивают продолжение текущих реформ», — подчеркнул он.