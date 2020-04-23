Узбекистан планирует получить у международных финансовых институтов заимствования минимум на 1,625 млрд долларов для преодоления негативных последствий коронавируса. Об этом на брифинге в четверг сообщил заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Он напомнил, что при Министерстве финансов создан Антикризисный фонд по преодолению последствий COVID-19 с капиталом 10 трлн сумов. Его основным источником финансирования определены кредиты международных финансовых институтов. Правительству поручено привлечь в 2020 году внешние заимствования в объеме до 1 млрд долларов для финансирования госбюджета и Антикризисного фонда.

«На прошлой неделе провели телеконференцию с начальником департамента Международного валютного фонда вместе с министром финансов [Тимуром Ишметовым]. Обычно МВФ не выделяет кредиты правительствам, но исходя из текущей ситуации они согласились предоставить Узбекистану 375 млн долларов. Кроме того, Всемирный банк предоставит 750 млн долларов, Азиатский банк развития — 500 млн долларов и другие», — сообщил Джамшид Кучкаров.

Вице-премьер отметил, что основная часть этих средств еще не поступила, но «Узбекистан имеет свою финансовую мощь и фискальные буферы». В частности, он отметил, что страна за последние три года увеличила объем золотовалютных резервов на 3 млрд долларов, а также начала получать оценки от международных рейтинговых агентств.

Ранее министр финансов Тимур Ишметов отмечал, что кредитные средства будут поступать в течение четырех месяцев.

«Мы ожидаем, что средства начнут поступать с конца апреля. Свыше 1 млрд кредитных средств поступят частями в мае, июне и июле. До этого для покрытия расходов часть средств мы взяли из бюджета, часть — из остатков средств предыдущих кредитов», — заявлял глава Минфина.

В настоящее время поступления в Антикризисный фонд с учетом бюджетных средств, спонсорской помощи, кредитов и грантов международных финансовых институтов достигли 3,5 трлн сумов, а расходы — 1,884 трлн сумов.