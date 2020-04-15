Центральный банк Узбекистана в среду обновил курсы иностранных валют к суму, которые вступят в силу с 16 апреля.
Курс доллара США повышается на 427 сумов до 10121 сума, евро — на 512 сумов до 11111 сумов, рубля — на 7 сумов до 139 сумов.
Это второе обновление курсов за неделю. Обычно курсы валют, устанавливаемые ЦБ, обновляются раз в неделю — каждый вторник.
Вечером во вторник коммерческие банки Узбекистана резко повысили курс доллара до отметки выше 10 тысяч сумов.
В этот же день ЦБ снизил основную ставку с 16% до 15% годовых.
Rambo Ruxid
почему так? ведь карантин не только у нас? а во всем мире
Mike Vazovsky
А теперь, что скажет Центральный Банк, который “оценивал вероятность резкой девальвации курса сума низкой“