Центральный банк Узбекистана в среду обновил курсы иностранных валют к суму, которые вступят в силу с 16 апреля.

Курс доллара США повышается на 427 сумов до 10121 сума, евро — на 512 сумов до 11111 сумов, рубля — на 7 сумов до 139 сумов.

Это второе обновление курсов за неделю. Обычно курсы валют, устанавливаемые ЦБ, обновляются раз в неделю — каждый вторник.

Вечером во вторник коммерческие банки Узбекистана резко повысили курс доллара до отметки выше 10 тысяч сумов.

В этот же день ЦБ снизил основную ставку с 16% до 15% годовых.