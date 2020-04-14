Коммерческие банки Узбекистана вечером 14 апреля повысили курс доллара США по отношению к узбекскому суму до отметки выше 10 тысяч сумов. Изменения отражены в мобильных приложениях банков:

Если днем курс покупки доллара составлял 9750−9840 сумов, а продажи — 9850, то к 20:00 у большинства банков он повысился до 10050 и 10150 сумов соответственно.

Курс доллара, установленный Центральным банком на 14 апреля, составляет 9693 сума.

Днем ранее, 13 апреля, Центробанк объяснил повышение курса иностранной валюты по отношению к суму влиянием внутренних и внешних факторов, в числе которых сокращение экспорта и денежных переводов.

Регулятор оценивал вероятность резкой девальвации курса сума низкой и отмечал, что в кассах банков имеется достаточно наличной инвалюты для конверсионных операций.