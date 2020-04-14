Основная ставка Центрального банка Узбекистана снижена на 1 п. п. и установлена на уровне 15% годовых, сообщил регулятор.
Решение было принято на внеочередном заседании правления ЦБ 14 апреля.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Основная ставка Центрального банка Узбекистана снижена на 1 п. п. и установлена на уровне 15% годовых, сообщил регулятор.
Решение было принято на внеочередном заседании правления ЦБ 14 апреля.
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