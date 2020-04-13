Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings долгосрочные кредитные рейтинги Узбекистана на уровне «BB-» (рискованные обязательства с чертами спекулятивных). Прогноз по рейтингам — «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

Аналитики объясняют устойчивость рейтингов Узбекистана сильными внешними и фискальными буферами страны, диверсифицированной базой экспорта и доступом к внешнему финансированию. Эти факторы, по мнению Fitch, обеспечивают стране гибкость в финансировании мер для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В агентстве также считают, что правительство страны по-прежнему привержено программе реформ, начатых в 2017 году, для улучшения макроэкономической стабильности и перспектив роста, уменьшения роли государства в экономике и устранения институциональных и управленческих проблем.

Fitch ожидает, что рост экономики снизится до 2% в 2020 году по сравнению с 5,6% в 2019 году из-за совокупного влияния ухудшения мировых экономических перспектив, снижения объема денежных переводов и последствий мер по сдерживанию вспышки коронавируса.

При этом, аналитики полагают, что финансирование инвестиционных проектов, антикризисные меры и восстановление экономик России и Китая помогут смягчить шок и станут основой для роста экономики в 6,8% в 2021 году.

«Молодое население Узбекистана, высокий уровень инвестиций и реформы поддерживают благоприятные перспективы роста в посткризисный период», — считают в агентстве.

По прогнозам Fitch, государственный долг увеличится до 34,3% от ВВП (включая гарантии в размере 10,1% от ВВП) по сравнению с 28,5% (включая гарантии в 8,7%) в 2019 году.