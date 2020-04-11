Страны ОПЕК+ по итогам переговоров выпустили заявление, где подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, сообщил Интерфакс.

Далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание, длившееся 11 часов. Переговоры продолжатся в субботу, а тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Америка поможет Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств — 250−300 тысяч б/с.

В случае реализации соглашения ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с. С июля по декабрь они смогут добывать 8,99 млн б/с, далее — по 9,495 млн б/с.

Решение будет действовать до 30 апреля 2022 года, возможное продление соглашения будет обсуждаться в декабре 2021 года.

«Вышеуказанное соглашение зависит от согласия Мексики», — подчеркивается в документе.

В коммюнике страны ОПЕК+ также призывают всех крупных производителей внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию рынка.

Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 10 июня, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка.

Напомним, развал соглашения ОПЕК+ в марте повлек за собой мировое падение цен на нефть. Марка Brent упала в цене почти в 3 раза, до 22,74 долларов за баррель, это были худшие показатели за несколько десятилетий.

Вместе с пандемией коронавируса обвал цен на нефть вызвал падение курса национальной валюты в ряде стран, в том числе в России, являющейся одним из крупнейших нефтедобытчиков, и Казахстане.

К началу апреля Brent отыграла часть своей цены обратно, хотя ход переговоров ОПЕК+ оказывал влияние на нестабильность этой планки. В четверг, в день переговоров ОПЕК+, цена колебалась от 36,29 до 31,05 долларов.

Тем временем, Узбекистан, отпускающий цены на «народный» бензин Аи-80, рассчитывает на их понижение под влиянием конъюнктуры цен, сформировавшихся на мировых рынках.