Центральный банк Узбекистана в своем заявлении объяснил, почему курс сума к иностранной валюте остается стабильным на фоне волатильности валютных рынков основных торговых партнеров страны — Казахстана и России.

В начале недели курс российского рубля к доллару превысил 80, сейчас — 78, в то время как до начала нестабильности на валютном рынке курс долгое время держался на уровне 63−65. Причина — в пандемии коронавируса и низких ценах на нефть, в частности, Brent подешевела до 25 долларов за баррель, что является минимумом более чем 15-летней давности. По тем же причинам резко упал курс валюты Казахстана — с 382 до 447 тенге за доллар.

Центробанк признал, что обесценение курсов рубля и тенге в прошлые годы оказывало влияние на динамику курса сума. Однако тогда, в отличие от нынешних условий, мировая экономика имела динамику роста или положительное значение, что при высокой инвестиционной и деловой активности поддерживало тенденции роста импорта и спроса на валюту.

Кроме того, влияние девальвации валют России и Казахстана на обменный курс сума усиливали повышение кредитной активности и рост государственных расходов.

По мнению Центробанка, сейчас, на фоне пандемии коронавируса, сокращения мирового объема производства и падения цен на нефть, влияние ситуации в мировой экономике на национальную экономику Узбекистана, в том числе на валютный рынок, может «несколько отличаться» от прежних глобальных экономических условий.

«Кроме того, применение сбалансированного подхода к кредитованию в рамках мер по обеспечению финансовой стабильности банков, а также переход к активному использованию рыночных инструментов денежно-кредитной политики с начала года в совокупности стали оказывать прямое и косвенное воздействие на ситуацию на валютном рынке», — заявил ЦБ.

По оценке регулятора, в структуре предложения на внутреннем валютном рынке наряду с денежными переводами постепенно возросла доля иностранного капитала в виде долгосрочных займов и инвестиций. Объем проданной банкам валюты в течение последних четырех месяцев подряд превышал объемы денежных переводов.

В результате, несмотря на обесценение рубля и тенге, введения ограничения для передвижение людей и, вследствие этого появления временной динамики снижения денежных переводов, ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной и сбалансированной.

Центральный банк объясняет это несколькими причинами:

Во-первых, ожидаемая глобальная рецессия наряду с мерами, принимаемыми против пандемии, приводят к снижению экономической активности. При этом ожидается сокращение спроса на импорт и, соответственно, на иностранную валюту;

Во-вторых, на фоне неизбежного замедления темпов экономического роста и мер по пересмотру графика и продлению сроков погашения кредитов отраслей, пострадавших от экономического эффекта коронавируса, ожидается, что спрос на кредитные ресурсы банков значительно снизится по сравнению с изначально прогнозируемым уровнем;

В-третьих, формирование антикризизного фонда, в основном за счет привлечения внешних ресурсов, послужит дополнительным источником валютного предложения;

В-четвертых, рост цен на золото дает возможность увеличивать объем постоянных валютных интервенций, «осуществляемых на основе принципа нейтральности золотовалютных резервов», на 30% по сравнению с прошлым годом.

Центробанк подчеркивает, что на сегодняшний день поступления валютной выручки и продажа валюты предприятиями остаются на уровне предыдущих месяцев.

Накопленный с апреля 2019 года уровень девальвации сума был близок к обесценению валют основных торговых партнеров, констатирует ЦБ. В то же время относительный рост объемов покупки валюты физическими лицами объясняется ростом девальвационных ожиданий.

«При этом предполагается, что стабилизация курса российского рубля и казахского тенге в будущем, в свою очередь, окажет положительное влияние на снижение девальвационных ожиданий», — считает ЦБ.

Стабилизация рубля и тенге, по мнению Центробанка Узбекистана, произойдет в результате «принимаемых в данных государствах мер». По мере нормализации в мире ситуации, связанной с коронавирусом, условия на глобальных рынках постепенно будут стабилизироваться, считает финансовый институт.

«Формирование обменного курса сума в будущем связано со спросом на импорт, уровнем валютных поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов, — говорится в заявлении регулятора. — Результаты анализа, осуществленного до сегодняшнего дня, показывают, что в динамике обменного курса возможны незначительные корректировки и невысока вероятность резкой девальвации сума».

Центральный банк заверил, что тщательно следит за ситуацией и оценивает влияние распространения коронавируса на ситуацию на внутреннем валютном рынке с учетом экономических условий и будет принимать необходимые меры для обеспечения макроэкономической стабильности.

Регулятор для «предотвращения возникновения необоснованных спекулятивных ожиданий среди населения» и хозяйствующих субъектов, будет регулярно публиковать информацию о состоянии валютного рынка и влияющих на него факторах.