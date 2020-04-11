Узбекистан в субботу направил помощь Беларуси для поддержки этой страны в борьбе с коронавирусом, сообщает ИА «Дунё».

В состав груза, сформированного Министерством по чрезвычайным ситуациям, вошли медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения. Помощь будет доставлена в Минск на самолете Министерства обороны.

На 11 апреля в Беларуси коронавирус выявлен у 2031 человека, включая 301 медицинского работника. Умерло 23 пациента, выздоровело 172.

Ранее Узбекистан оказал гуманитарную помощь Таджикистану, Кыргызстану и Афганистану.