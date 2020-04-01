По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 1 апреля для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Афганистан была отправлена гуманитарная помощь, сообщило УзА.

В гуманитарный груз, отправленный поездом по маршруту Ангрен-Ташкент-Термез-Мазари-Шариф, вошли медицинские маски, защитные комбинезоны, тепловизоры для выявления заболевания, пирометры, мука, масло, рис, хозяйственное мыло и одежда для детей.

Узбекистан также направил гуманитарную помощь с предметами первой необходимости для борьбы с коронавирусом в Кыргызстан.