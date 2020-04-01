По инициативе президента Узбекистана в Кыргызстан с целью содействия в борьбе с коронавирусом COVID-19 направлена гуманитарная помощь, сообщило УзА.

Гуманитарный груз сформирован Министерством по чрезвычайным ситуациям, хокимиятом Андижанской области, компаниями «Узбекистон темир йуллари» и «Кургонтепа дон махсулотлари», а также отечественными фармацевтическими предприятиями.





В груз, отправленный по железной дороге из Кургантепинского района Андижанской области. вошли 1000 тонн муки, разные продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, перчатки, защитные очки, пирометры и тест-системы.