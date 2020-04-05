В Узбекистане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее числло выявленных случаев достигло 310, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Последние подтвержденные случаи выяснены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях, уточнил Минздрав. По состоянию на 10:00 5 апреля на стационарном и домашнем карантине находились более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось о полном выздоровлении 30 человек и гибели 2.

С 6 апреля самоизоляция в Ташкенте, Нукусе и областных центрах становится обязательной. Покидать дома запрещается, кроме случаев крайней необходимости. Ограничивается движение мото- и велотранспорта. У посетителей торговых комплексов будут измерять температуру.