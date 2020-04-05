В Узбекистане вылечились еще пять человек, инфицированных коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее число вылечившихся достигло 30.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их из Научно-исследовательского института вирусологии в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.





На утро воскресенья количество подтвержденных с 15 марта случаев коронавируса в стране составляло 298. Два пациента скончались.

На карантине в стационарных и домашних условиях в разных регионах страны находятся в общей сложности более 100 тысяч человек.

Последние подтвержденные случаи были выяснены среди граждан, которые находились на стационарном карантине.