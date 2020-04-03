Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с очередным обращением к народу на видеоселекторном совещании 3 апреля. Мероприятие было посвящено поддержке предпринимательства в условиях противодействия кризису, вызванному пандемией коронавируса. Текст обращения опубликовала пресс-служба главы государства.

Сегодня весь мир, человечество переживают сложные времена. В нашей стране принимаются все меры по стабилизации эпидемиологической ситуации, всесторонней защите здоровья населения.

Число выявленных у нас случаев заражения коронавирусом достигло 221. К огромному сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое больных скончались. От своего имени и от имени всего нашего народа выражаю глубокие соболезнования их семьям и близким, желаю им терпения и сил.

Дорогие соотечественники!

Сегодня взяты на карантин 100 тысяч человек. Вместе с тем в страну возвращены почти 13 тысяч наших граждан, которые также находятся на карантине. В Ташкентской области создается карантинная зона, способная принять 10 тысяч человек. Здесь уже размещены более 2200 граждан, вернувшихся из-за рубежа.

В Зангиатинском районе возводятся 2 вирусологические больницы на 10 тысяч коек. В ближайшие дни в них будут введены в эксплуатацию корпуса на 2000 коек.

До настоящего времени ввезены и доставлены в лечебные учреждения 245 тысяч тестов и около 700 тысяч средств защиты. Эта работа не прекращается.

Работы по диагностике и лечению, карантинные мероприятия осуществляются, опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и передовой зарубежный опыт.

Прибыли квалифицированные врачи из Южной Кореи, они участвуют в лечении больных. Ожидается приезд группы китайских специалистов. Кроме того, наши врачи поддерживают постоянную видеосвязь с зарубежными коллегами и обмениваются опытом.

Следует отметить, что принимаемые нами системные меры дают свои результаты. Полностью выздоровели и переведены на реабилитацию 25 заболевших.

Пользуясь случаем, вновь выражаю глубокую благодарность нашим самоотверженным и благородным врачам, проявляющим отвагу и стойкость, находясь в первых рядах этой борьбы.

Признателен нашему народу, моим дорогим соотечественникам, правильно понимающим возникшую ситуацию и активно поддерживающим нас.

Наряду с этим приходится с большим сожалением констатировать, что, несмотря на всяческие предупреждения и разъяснения, правила карантина на местах продолжают нарушаться.

До настоящего времени было выявлено более 22 тысяч таких случаев, 330 человек сбежали из карантинной зоны. Ничем невозможно оправдать тот факт, что в период карантина некоторые безответственные лица провели 24 церемонии различного рода с массовым участием людей. По этим безрассудным поступкам, создающим угрозу жизни всего нашего народа, будут приниматься строгие меры.

Уважаемые соотечественники! Хочу заверить, что государство примет все меры для недопущения широкого распространения коронавируса. Однако в эти дни испытаний все мы — каждый узбекистанец, каждое ведомство, представители общественности — должны действовать как единый кулак. Прежде всего мы сами ответственны за ограждение нашей махалли, нашего дома, нашей семьи от коронавируса.

В некоторых странах повседневный образ жизни, основанный на высокой культуре гигиены, национальные обычаи выступают очень важным фактором преодоления заболевания. Так, густонаселенная Япония, имеющая очень развитые торговые связи с соседними странами, смогла не допустить широкого распространения вируса.

Специалисты объясняют японский феномен тем, что у них придерживаются 13 правил и обычаев, в числе которых манера здороваться, привычка сохранять межличностную дистанцию, частая смена одежды и мытье рук, полное омовение, правильное питание, активный образ жизни, занятие спортом.

Это, в свою очередь, требует от нас еще сильнее придерживаться обычаев, издревле присущих нашему народу, в том числе культуры приветствия путем прикладывания рук к сердцу, поливания водой рук пришедшего в дом гостя, сохранения дистанции в общественных местах, обильного употребления фруктов и овощей.

Необходимо продолжить работу по регулярной дезинфекции общественных мест, махаллей и домов. Все предприятия и организации должны еженедельно проводить систематический медицинский осмотр своих работников.

Все мы высоко ценим самоотверженность наших братьев и сестер, дочерей и сыновей, добросовестно выполняющих свой служебный долг вопреки любым трудностям.

Нам необходимо не допустить распространения среди населения информации, сеющей панику и вводящей в заблуждение.

Я верю, что наши почтенные дедушки и бабушки подадут яркий пример сопричастности, терпения и стойкости.

Хочу обратиться к студентам и учащейся молодежи, получающей образование в домашних условиях: дорогие дети, не тратьте время зря! Усердно осваивайте онлайн-уроки. Читайте книги, приумножайте знания, каждый день занимайтесь физической зарядкой и спортом.

Уважаемые соотечественники!

Наступила теплая весенняя пора. Жизнь, несмотря на трудности, продолжается. Перед нашими фермерами и дехканами, предпринимателями стоят очень важные задачи.

Конечно, каждый из нас должен продолжать нашу работу, в полной мере соблюдая меры безопасности и правила санитарии. Ведь завтра будет сложно восполнить сегодняшние потери, а время не обратишь вспять.

Как и все народы мира, мы серьезно работаем, чтобы сдержать пандемию. Разрабатываем необходимые планы, чтобы сохранить доходы людей, стабильную работу наших предприятий.

19 марта я подписал указ о первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия пандемии на нашу экономику. Правительство и местные органы власти обеспечивают исполнение этих мер.

Сегодня я подписал еще один важный указ, нацеленный на поддержку нашей экономики, предпринимателей в нынешних сложных условиях. Как бы трудно это ни было и каких бы больших расходов бюджета оно ни потребовало, я решил принять дополнительные меры.

Так, согласно указу:

Во-первых, предприниматели, занимающиеся туристической и гостиничной деятельностью, освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество до конца года. Для них ставка социального налога снижается с нынешних 12 до 1%. Данной льготой смогут воспользоваться свыше 1000 субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма.

Во-вторых, приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантина. Эта льгота поможет почти 150 тысячам индивидуальных предпринимателей.

В-третьих, субъектам малого бизнеса, выручка которых сократилась на 50% по сравнению с прошлым месяцем, предоставляется право отсрочки уплаты налогов с оборота, земельного налога, налога на имущество, социального и водного налогов до 1 октября текущего года. Главное, предприниматели не выходя из дома могут уведомить налоговое ведомство об использовании данной льготы.

В-четвертых, с 1 апреля 2020 года обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии снижается с нынешних 100 до 30%.

В-пятых, будет расширен масштаб помощи предпринимателям из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности. В настоящее время фонд компенсирует 8% расходов по кредитам предпринимателей, процентная ставка которых не превышает 24%. Отныне государство будет компенсировать 12% расходов по кредитам с процентной ставкой до 28%.

Для этого из фонда предпринимателям будет выделено дополнительно более 400 млрд сумов на покрытие процентов по кредитам на сумму 3 трлн сумов. Также будет отменено ограничение на предоставление поручительства только одному проекту одного предпринимателя.

Предпринимателям с положительной кредитной историей фонд будет предоставлять поручительство в размере до 75% от суммы кредита (в настоящее время — 50%). Верхняя граница суммы поручительства будет увеличена с нынешних 8 миллиардов до 10 млрд сумов.

В-шестых, по кредитам на 12 трлн сумов населения, индивидуальных предпринимателей и предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, будут продлены сроки выполнения кредитных обязательств.

Я также подписал отдельное постановление по финансовой поддержке только встающих на ноги хлопково-текстильных кластеров, которые сегодня создают множество новых рабочих мест в селах. Согласно постановлению срок возврата кредитов, которые они получили в 2019 году на заготовку хлопка, продлевается до 1 октября.

В-седьмых, определяется ряд мер по поддержке населения, особенно его социально уязвимых категорий.

В частности, до конца этого года не будут взиматься таможенный сбор и акцизный налог при импорте таких основных потребительских товаров, как мука, растительное масло, мясная и молочная продукция, сахар, средства гигиены.

Вместе с тем выплата пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, срок которых истекает в марте-июне текущего года, автоматически продлевается с 6 месяцев на 1 год без необходимости обращения и предоставления документов. Выплата этих пособий другим нуждающимся семьям также будет продолжена. Благодаря этим мерам мы охватим еще более 120 тысяч малообеспеченных семей (в настоящее время — 600 тысяч).

В период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.

В-восьмых, мы расширим поддержку тем видам деятельности, которые осуществляются на дому.

К примеру, в стране действуют свыше 28 тысяч ремесленников. В прошлом году им выделено 50 млн долларов, в рамках 12,5 тысячи проектов ремесленники подготовили более 75 тысяч новых учеников. В этом году сфере будет выделено еще 50 млн долларов.

Дорогие ремесленники! Ваш труд, ваши новые инициативы в нынешних условиях способны внести достойный вклад в обеспечение занятости населения.

Уважаемые предприниматели, ремесленники и фермеры, руководители предприятий должны воспользоваться предоставленными возможностями.

Самое главное, необходимо искать нестандартные решения на местах, сохранить объемы производства и рабочие места, продолжить работу предприятий.

Руководители секторов областей, районов и городов, ведомства экономического комплекса должны пересмотреть свои рабочие планы и методы работы исходя из данного критерия.

Другими словами, каждый руководитель должен отдельно подойти к проблемам предприятий, предпринимателей, и перейти на ручное управление при их решении.

Дорогие соотечественники, наши почтенные матери и отцы, любимые дети!

Эта трудная пора, затронувшая каждого без исключения и от которой страдает весь мир, обязательно минует. Какие только беды, войны и голодные времена не преодолевал с мужеством наш великий и благородный народ на протяжении своей многовековой истории! Полностью уверен, что мы достойно одолеем и это испытание.

Если все мы сплотимся еще больше, будем терпеливыми и стойкими, полностью соблюдать рекомендации врачей, сможем скорей победить это заболевание!

Помимо медицинских мер мы должны проявить высокую сознательность, железную дисциплину, терпение и ответственность.

Эти качества должны стать самым главным и действенным нашим орудием в этой борьбе.

Наш народ, какие бы тяжелые катаклизмы не переживал в своей истории, с помощью Всевышнего, своей силой, сдержанностью и мудростью обязательно преодолевал их.

Я всецело уверен в проницательности, прочной воле и решительности нашего отважного, стойкого и заботливого народа.

Ни один человек, ни одна семья в Узбекистане не останутся без внимания и заботы нашего государства и общества!

Пусть Всевышний хранит всех нас и скорее избавит наш народ и все человечество от этой напасти!