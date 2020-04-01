Известный предприниматель и меценат Алишер Усманов внес 20 млн долларов из собственных средств в Общественный фонд «Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик» («Милосердие и здоровье Узбекистана»), сообщила новостная служба телеканала «Узбекистан 24».

Средства переданы Министерству здравоохранения на оснащение современным медицинским оборудованием больницы, ускоренно строящейся в Зангиатинском района Ташкентской области.

Специализированная больница на 10 тысяч коек, как ожидается, будет сдана в течение месяца. Строительные работы, как отмечается в репортаже, полностью финансируются из государственного бюджета.

Больница разворачивается на 68 га, из которых 44 га — это застройка, а остальная площадь отведена под благоустройство. Здесь будут раздельные комнаты для врачей и операционные блоки, планируется создать и родильный корпус.

В строительстве больницы применяются сендвич-панели, которые позволяют оперативно возводить объекты. На месте работают более 2000 рабочих и специалистов, привлечено 600 единиц техники. Строительство ведется 24 часа в сутки в несколько смен.