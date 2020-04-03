Количество случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, по данным на 9:00 пятницы составило 221. Об этом сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

У 17 пациентов, лечащихся в НИИ вирусологии в Ташкенте, наблюдается пневмония. Состояние 4 пациентов тяжелое, из них 2 — стабильно тяжелое, отметил он

На регулярном брифинге Нурмат Атабеков посетовал на то, что многие граждане до сих пор не осознают серьезность ситуации. Многие нарушают правила карантина. Немало людей не обращаются к врачам при появлении клинических признаков коронавируса.

Он сообщил о недавнем случае, когда в больницу был доставлен пациент в тяжелом состоянии, которого сразу пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нурмат Атабеков заявил, что никто не вправе игнорировать рекомендации врачей и подвергать опасности здоровье других людей.