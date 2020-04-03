Количество случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, по данным на 9:00 пятницы составило 221. Об этом сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.
У 17 пациентов, лечащихся в НИИ вирусологии в Ташкенте, наблюдается пневмония. Состояние 4 пациентов тяжелое, из них 2 — стабильно тяжелое, отметил он
На регулярном брифинге Нурмат Атабеков посетовал на то, что многие граждане до сих пор не осознают серьезность ситуации. Многие нарушают правила карантина. Немало людей не обращаются к врачам при появлении клинических признаков коронавируса.
Он сообщил о недавнем случае, когда в больницу был доставлен пациент в тяжелом состоянии, которого сразу пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Нурмат Атабеков заявил, что никто не вправе игнорировать рекомендации врачей и подвергать опасности здоровье других людей.
Эмиль Тохтахунов
Почему не пишут, при каких обстоятельствах заразились, какой возрастной категории, считаю что это необходимая информация для населения…
так будет легче избежать не нужных контактов…