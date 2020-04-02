Еще 13 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели и были выписаны 2 апреля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из них 12 из них лечились в Научно-исследовательском институте вирусологии, а один — в учреждении, специализированном на лечении инфекционных заболеваний, в Хорезмской области.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Один из граждан, вылечившихся от коронавирусной инфекции, прибыл в Узбекистан 13 марта рейсом Стамбул-Ташкент, а другой — 18 марта рейсом Москва-Ташкент. Оставшиеся 11 человек были в контакте с гражданами, зараженными коронавирусом.

Таким образом, на сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью вылечилось всего 25 человек.

«Естественно, в основе этого радостного события лежит огромный вклад самоотверженных и квалифицированных медицинских работников. В то время, когда коронавирусная инфекция быстро распространяется по всему миру, врачи нашей страны без паники, оставаясь верными своей клятве, взяли на себя большую ответственность, как борьба с пандемией», — подчеркнули в Минздраве.