Первый случай коронавирусной инфекции на территории Узбекистана был зарегистрирован 15 марта. За сутки количество инфицированных выросло до 10 человек. У граждан много вопросов о диагностике и распространении инфекции и профилактических мерах.

«Газета.uz» попросила ответить на вопросы о коронавирусе директора Научно-исследовательского института вирусологии и главного инфекциониста Министерства здравоохранения Узбекистана Эркина Мусабаева.

— Коронавирус страшнее гриппа и пневмонии?

— COVID-19 — это болезнь, которая в 80% случаев протекает в легкой форме. Например, может быть насморк. Лишь 5% зараженных переносят вирус как тяжелую инфекцию. Есть много других инфекционных заболеваний, которые протекают по такому же принципу, как и коронавирус.

Показатели смертности у COVID-19 немного выше, чем у сезонного гриппа. Но каждые 30−40 лет происходит пандемия сезонного гриппа, когда вирус полностью меняет свою структуру и попадает в популяцию людей, которые не имеют никакого иммунитета к новому штамму гриппа. В это время процент тяжелых случаев возрастает.

В данном случае новый коронавирус переместился из своей естественной среды обитания — организма летучих мышей — в организм человека. По миру уже более 150 тысяч подтвержденных случаев. Показатель летальности составляет от 0,7% в Южной Корее до 7% в Италии.

Я почти уверен, что даже если COVID-19 укоренится в человеческой популяции, он будет проходить как легкий насморк. Потому что коронавирусов много, до 40 различных видов, которые являются обычными вирусами, вызывающими такие симптомы. Вирус новый, поэтому сейчас до конца непонятно, что будет дальше.

— Правда ли, что вирус погибает с потеплением? Почему в таком случае он распространился в арабских странах?

— Все инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, умирают при повышении температуры. Подтвержденных случаев заражения в этих странах мало. Скорее всего, все они завозные. Нужно учитывать, что бывают ложноположительные результаты анализов. Таких примерно 1%.

— ВОЗ не рекомендует носить медицинские маски здоровым людям. Может ли здоровый человек являться носителем вируса?

— Любые инфекционные заболевания имеют стадию бессимптомного течения. И большинство людей переносят болезнь именно так. Маски — одна из мер против коронавирусной инфекции. Мытье рук каждые полчаса — это тоже одна из мер. Маска останавливает взвесь вирусов при чихании и кашле. Личная гигиена не менее важна, чем маски.

Если человеку спокойнее ходить в маске, пусть ходит в маске. Но сейчас в аптеках масок нет. Можно использовать марлевые маски в 4−8 слоев. Менять их нужно каждый час. Затем их нужно стирать и гладить. Щелочь и высокая температура убьют вирус.

— Куда обращаться, подозревая у себя коронавирус? Как проводится диагностика?

— Нужно позвонить в колл-центр Минздрава по номеру 1003. Диагностика до вчерашнего дня проводилась в НИИ вирусологии. Сейчас институт закрыт на карантин. Поэтому диагностика остального населения возложена на Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия. В каждом региональном отделении агентства есть вирусологическая лаборатория. Людей, контактировавших с зараженными, диагностируют в НИИ вирусологии.

Реактивы для исследований на наличие COVID-19 Узбекистан приобретает в России. Их выделяет Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Сегодня делегация отправилась в Москву за 3000 реактивами. Это не первая поездка, но предыдущие партии были менее объемными. Есть ноу-хау, которые позволяют использовать реактивы экономно, что не отражается на качестве исследований.

Оборудование для проведения исследований у нас стандартное. Мы используем метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). В качестве биологического материала берется мазок из горла и носа, затем молекулярно-генетическим методом изучается генетическая часть вируса.

— Достаточно ли в Узбекистане реактивов?

— Нигде в мире нет реактивов в достаточном количестве. Пока дефицита мы не ощущаем, реактивы у нас есть. Исследования проводятся бесплатно, но проверять всех подряд мы не можем. Прогнозировать распространение инфекции сложно, хотя оснований для паники нет.

— Как предупредить распространение вируса?

— Единственный способ — изолировать инфицированных и контактировавших с ними. Сейчас все пассажиры рейса Париж-Ташкент, на борту которого находилась женщина с коронавирусом, находятся в НИИ вирусологии. Тяжело больных среди них нет.

Люди, контактировавшие с пассажирами, также взяты под карантин. Каждый час их количество увеличивается, т. к. прибывает все больше контактировавших. Также очень важно соблюдать гигиену. Предотвратить вирус могла бы вакцина, но она пока не разработана.

— При каких условиях Узбекистан мог бы перейти к столь же радикальным видам карантина, как, например, в Италии или Испании, где люди могут выходить на улицу только за продуктами или лекарствами?

— Закрывать города мы будем в случае, если инфекция распространится в таком же масштабе, как это было в Китае, Италии и Испании. Чтобы этого не произошло, мы изолируем «контактных». Резкий рост распространения инфекции — это огромное давление на систему здравоохранения и людей.

— Какие группы населения могут заразиться коронавирусом с большей вероятностью?

— Большинство заболевших — люди старше 65 лет. В группе риска также люди с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-положительным статусом и другими болезнями, негативно сказывающимися на иммунной системе. Все они подвержены не только коронавирусу, но и любым инфекционным заболеваниям.

Антиретровирусный препарат для терапии при ВИЧ «Ритонавир» положительно лечит COVID-19. В открытом доступе этого препарата нет. Он назначается только людям с ВИЧ.

— Какие рекомендации по повышению иммунитета вы можете дать?

— Вести здоровый образ жизни, правильно и сбалансированно питаться. Нет никаких научно обоснованных фактов того, что употребление каких-либо продуктов в пищу, а также пребывание на солнце, свежем воздухе и прогулки могут предотвратить заражение COVID-19. Точно не стоит употреблять алкоголь и табачные изделия. Они снижают иммунитет.

— Закупал ли Минздрав дополнительные аппараты для искусственного вентилирования легких?

— Насколько я знаю, там достаточно большой запас 200−300. Они были закуплены заранее для оснащения медучреждений.

— Как определяются медучреждения, используемые для карантина?

— В карантинных больницах должны быть изолированные боксы. Это закрытые индивидуальные палаты, позволяющие реанимировать больных. В НИИ вирусологии их 8, в Ташкенте — около 40, по республике — около 70. Эти боксы были оборудованы во время эпидемии птичьего гриппа вместе со Всемирным банком.

— ВОЗ рекомендует не посещать места, где могут быть заболевшие, например, поликлиники. Однако для получения и продления больничного листа людям необходимо обращаться в поликлинику. Зачем нужна личная явка для продления больничного родителям в связи с карантином в детсадах и школах?

— Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия работает над тем, чтобы здоровые люди могли реже посещать поликлиники.

«Газета.uz» направила дополнительные вопросы Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.