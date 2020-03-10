Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов опроверг слухи о том, что в стране скрывают информацию о случаях заболевания коронавирусом COVID-19.

«Самое главное то, что каждый гражданин не должен верить в ложную, наводящую страх информацию, а принимать меры предосторожности. Мы не скрываем болезнь, ее и невозможно скрыть. Если нет необходимости, давайте не будем выезжать за границу. Даже если вы здоровы, окружающие могут заразить вас, сами не зная о своей болезни», — сказал он на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник.

Глава Минздрава заверил, что если в стране будут выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, у Узбекистана есть достаточные запасы лекарств и возможностей для профилактики.

На вопрос, планируются ли какие-либо ограничения праздничных мероприятий в честь Навруза (21 марта), министр ответил: «На сегодняшний день, учитывая, что нет заболевания в стране, мы ограничиваем только международные мероприятия, а по внутренним мероприятиям, в том числе по празднику Навруз, вопрос еще не рассматривается».

На пресс-конференции выступил эпидемиолог, президент DiaPrep System Михаил Фаворов. В эти дни он в качестве независимого международного эксперта вместе с сотрудниками Минздрава консультирует медицинских работников в специализированных лечебных учреждениях.

Фото: Пресс-служба Минздрава.

«Узбекистан — одна из немногих стран, которая сохранила состояние отсутствия случаев [заболевания] вообще. Предпринимаются огромные усилия… Работа идет хорошо в этом отношении», — сказал он.

Самой большой проблемой в случае обнаружения коронавируса в стране Фаворов назвал недостаток аппаратов искусственного дыхания. «Получить их неоткуда, и заказать негде. Только внутренние резервы. Министр [здравоохранения] занимается этим специальным, отдельным вопросом, потому что это принципиальный момент. На тот случай, если будет завоз, если будут тяжелые случаи, нужны будут аппараты искусственного дыхания», — подчеркнул он.

По словам эпидемиолога, в Ташкенте сейчас есть 40 боксированных палат для изоляции возможных больных коронавирусом.

«Это очень прилично, — отметил он. — Тем не менее, мы понимаем, что если будет эпидемия „китайской“, „итальянской“ или „корейской“ величины, боюсь, 40 боксов как-то надо будет расширять».

Эксперт также согласился с позицией Всемирной организации здравоохранения, что «необходимо интенсивное обучение медицинского персонала на всех уровнях».

Глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лиан Куппенс отметила, что Узбекистан следует всем рекомендациям организации. Она добавила, что ВОЗ помогает правительству страны подготовиться по четырем сценариям развития ситуации с заболеванием. Эксперт также подчеркнула, что сейчас в мире нет страны, включая развитые, полностью подготовленную к коронавирусу.