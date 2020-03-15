Женщина, у которой утром 15 марта был выявлен коронавирус Covid-19, прибыла из Парижа в Ташкент 11 марта. Об этом на пресс-конференции в Кабинете Министров сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.

«Ее проверили тепловизором, но на тот момент у нее не было температуры. Она высококвалифицированный врач, специалист в сфере медицины, и при проявлении симптомов после полуночи она обратилась в Институт вирусологии. Ближе к утру — результаты выходят в течение нескольких часов — вышло подтверждение о наличии этого заболевания», — сказал он.

На данный момент изолировано около 150 человек, контактировавших с женщиной. Это девять членов ее семьи, а также коллеги по работе и другие контактировавшие с ней люди.

«Это не означает, что они все заражены. Но мы должны проверить каждого из них. К этому вопросу нельзя подходить поверхностно», — подчеркнул глава правительства.

Вместе с женщиной на борту находились 45 пассажиров, половина из них — иностранные граждане, летевшие транзитом в третьи страны через Узбекистан.

Ранее мы подробно писали о мерах, которые объявило правительство для предотвращения распространения коронавируса.

Авиационное и автомобильное сообщение Узбекистана с другими странами приостанавливается. В ближайшее время ожидается прекращение сообщения по железной дороге.

С понедельника запускается горячая линия по номеру 1003, куда можно обратиться при проявлении симптомов заболевания. Телефон Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия: 71−276−49−66.