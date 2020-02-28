Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на втором пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О переписи населения», сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Закон определяет перепись как периодический процесс сбора и обработки персональных данных, определяющих на установленную дату демографические и социально-экономические характеристики населения, проводимый по всему Узбекистана или на его определенных территориях.

Задачами переписи определены:

расширение базы данных по оценке изменений в структуре населения, демографической ситуации для разработки мер по укреплению здоровья населения, улучшению условий женщинам и детям, оказанию помощи семьям;

подготовка долго-, средне- и краткосрочных прогнозов и программ социально-экономического развития городов и других населенных пунктов, размещения и использования трудовых ресурсов;

текущий учет, расчет и прогнозирование численности и состава населения в период между переписями;

проведение научных исследований по вопросам социально-экономического развития.

Документ устанавливает, что перепись населения проводится не реже, чем один раз в 10 лет. Решение о проведении переписи с указанием даты и срока принимается президентом.

Сбор персональных данных о населении проводится путем опроса респондентов и заполнения переписных листов при обходе жилых и других помещений, в которых они проживают (пребывают), либо в специальных помещениях, предоставляемых для этих целей органами исполнительной власти на местах. Данные также могут собираться с использованием ИКТ.

Опрос респондентов проводится на государственном языке. Респонденты, не владеющие госязыком, могут опрашиваться на родном языке или свободно выбранном языке общения.

В случае отказа респондента отвечать на вопросы переписного листа, переписной лист заполняется на основе данных, имеющихся в органах самоуправления граждан или органах госвласти на местах, отмечается в документе.

Итоговые данные переписи являются общедоступными для юридических и физических лиц и размещаются в СМИ и на официальном сайте Госкомстата.

Закон предусматривает, что расходы на мероприятия, связанные с процессом сбора, обработки и обобщения полученных данных при переписи населения, финансируются за счет госбюджета и других средств, не запрещенных законодательством.

В феврале президент утвердил проведение переписи населения Узбекистана в 2022 году. В последний раз она проводилась в 1989 году.