Мирзо-Улугбекский межрайонный суд по гражданским делам отказал в удовлетворении иска Государственного центра тестирования (ГЦТ) при Кабинете Министров к «Газете.uz» и автору издания Комилу Джалилову.

ГЦТ подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального ущерба в 200 млн сумов.

На заседании, прошедшем 27 февраля под председательством судьи Гули Шукурлаевой, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ГЦТ.

С чего все началось





В исковом заявлении, подписанном директором ГЦТ Маджитом Каримовым, отмечалось, что согласно поручению заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова от 3 октября ГЦТ совместно с соответствующими хокимиятами и министерствами 7−15 октября провел в Сырдарьинской области тестовые испытания лидерских качеств и управленческих навыков директоров школ, сотрудников областного управления народного образования и районных ОНО, а также знаний учителей и методистов по предметам. При тестировании использовалась база заданий ГЦТ.

«Газета.uz» 4 декабря опубликовала материал «Научить учителя: Планы МНО по повышению квалификации педагогов», посвященный пресс-конференции Министерства народного образования. На мероприятии было озвучено, что из 12261 педагога и директора школ в Сырдарьинской области 66% были оценены неудовлетворительно. Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов, участвовавший в пресс-конференции, задал вопрос первому заместителю министра народного образования Алишеру Умарову:

«Газета.uz»: Вы отметили, что учителя в Сырдарьинской области показали низкие результаты по тестированию. Вот образцы тестовых заданий по литературе, которые были предложены учителям: «Кто занимался воспитанием поэта?» Варианты ответов: «сестра», «брат», «дядя», «бабушка». При этом ни в задании, ни в вариантах не уточняется, о каком поэте идет речь. Другое задание: «Сколько пальцев жмет на прощание толстый тонкому в рассказе Чехова?» Варианты ответов: «1», «2», «3», «4». Еще примеры: «Назовите имя и отчество матери главного героя в „Капитанской дочке“. Юлия Васильевна, Виктория Васильевна, Авдотья Васильевна, Анна Васильевна». «В чем мужик варил суп в повести „Как один мужик двух генералов прокормил“? В чане, в пригоршне, в кокосовой скорлупе, в котелке». Возможно, такое качество тестовых заданий и является одной из причин низких показателей по результатам тестирования?

Алишер Умаров: При тестировании учителей мы были вынуждены использовать базу заданий Государственного центра тестирования — ту самую базу, которую ГЦТ использует для поступающих в вузы. Государственный центр тестирования составляет эти задания на основе школьных учебников. По качеству тестовых заданий поступает очень много нареканий, но нам нужен был единый инструментарий для измерения, а у нас пока еще не создана единая система оценки качества образования.

ГЦТ в своем заявлении отметило, что в вопросе Комила Джалилова приводятся примеры тестовых заданий, которых вообще не существуют в базе заданий ГЦТ и которые не использовались в тестировании.

Эту информацию, озвученную на пресс-конференции и опубликованную в СМИ, ГЦТ назвало «безосновательной» и «открытой ложью» и указало на отсутствие документов, доказательств и фактов. По данным центра, вышеуказанные некачественные тестовые заданий никак не могли оказаться в базе заданий ГЦТ по объективным и субъективным причинам.

По этим причинам Государственный центр тестирования посчитал, что «действия „Газеты.uz“ и колумниста Комила Джалилова были направлены на дискредитацию ГЦТ и его сотрудников, ущемление чести, достоинства и деловой репутации».

Центр также просил суд обязать ответчиков опубликовать опровержение по материалу и принести публичные извинения ГЦТ.

Суд





Судебные заседания проходили 14 и 24 января, 10, 26 и 27 февраля. «Газета.uz» предложила ГЦТ досудебное урегулирование спора, однако не получила ответа. Центр также не связывался с изданием для публикации опровержения, как это предусмотрено законодательством, решив сразу же подать в суд. Отметим, что «Газета.uz» ранее не отклоняла ответы ГЦТ на материалы Комила Джалилова и публиковала их на сайте.

В ходе процесса было доказано, что тестовые задания для учителей, озвученные Комилом Джалиловым, являются подлинными и принадлежат негосударственному образовательному учреждению «Олий Мактаб», а не ГЦТ. Это свидетельствовало о том, что тестовые задания, озвученные на пресс-конференции автором «Газеты.uz», не были выдуманы. При этом Комил Джалилов отметил, что не мог знать, кому принадлежат тесты, так как правительственного поручения о возложении на ГЦТ организации тестов для педагогов не было в открытом доступе.

Кроме того, «Газета.uz» предоставила участникам суда стенограмму сессии вопросов и ответов и аудиозапись пресс-конференции. Адвокат ГЦТ Аброр Юсупов отметил, что стенограмма вопросов и ответов отличается от аудиозаписи. Защитник центра со ссылкой на аудиозапись также указывал, что Комил Джалилов знал, что тесты составлены ГЦТ.

Комил Джалилов сократил часть заявлений первого заместителя министра народного образования Алишера Умарова при написании репортажа, но не искажал их суть. Кроме того, он не использовал слова или выражения, которые могли бы оскорбить честь и достоинство сотрудников и деловую репутацию центра, не утверждал, что тесты принадлежат ГЦТ. О том, что при тестировании учителей в Сырдарьинской области была использована база заданий ГЦТ, говорил представитель МНО.

«Газета.uz» и Комил Джалилов не преследовали цель оскорбить сотрудников ГЦТ или опорочить репутацию центра. Автор издания своим вопросом хотел обратить внимание на качество тестов, так как из 12261 педагога и директора школ в Сырдарьинской области 66% были оценены неудовлетворительно. Согласно классической теории тестов, такой результат тестирования не подпадает под закон нормального распределения. Как правило, в таких случаях организация, составляющая тестовые задания, должна перепроверить их качество до оглашения результатов тестирования.

«Газета.uz» опубликовала почти 30 материалов Комила Джалилова о сфере образования, в том числе о проблемах тестовой системы. В них не выражалось личное мнение или оценка автора в отношении руководства и сотрудников ГЦТ, они не подвергались оскорблениям. В статьях приводились научно обоснованные анализы проблем и предложения по их решению.

Адвокат «Газеты.uz» Феруза Рузимбетова отметила, что факт упомянутого морального ущерба сотрудников ГЦТ является неподтвержденным, необоснованным и нелогичным. В частности:

ГЦТ для обоснования морального ущерба в 200 млн сумов указал на снижение производительности сотрудников, но при этом не предоставил никаких обоснований, включая коэффициент производительности труда, степень и динамику его снижения за определенный период или другие обоснования.

ГЦТ отметил, что из-за публикации материала сотрудники находились в депрессии и под давлением. Учитывая, что психологическое давление рассматривается как ущерб для работника, а не организации, ГЦТ не имеет права предъявлять иск от имени других лиц без особых полномочий.

Как отметила адвокат, требование о взыскании морального ущерба в пользу юридического лица, к тому же на основании страданий и мучений физических лиц (сотрудников ГЦТ), которые не представлены в разбирательства, не соответствует ни закону, ни логике.

На судебных заседаниях в защиту «Газеты.uz» выступил директор Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев, который разъяснил суду порядок работы СМИ и указал на невиновность издания и автора, объяснил, почему требование ГЦТ юридически необоснованно, а также заявил, что действия центра можно рассматривать как преследование журналистов. Юрист ходатайствовал полностью отказать в удовлетворении иска.

В качестве наблюдателей судебного процесса выступили корреспонденты изданий Kun.uz и Daryo.uz.

«Газета.uz» и Комил Джалилов подали ответный иск к Государственному центру тестирования о защите чести, достоинства и деловой репутации. Подробнее о сути иска — в дальнейших материалах.