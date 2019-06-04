Государственный центр тестирования ответил на статью преподавателя Комила Джалилова от 3 июня, в которой он предложил возможные решения проблем, связанных с системой тестирования при поступлении в вузы. «Газета.uz» публикует ответ ГЦТ полностью.

«Государственный центр тестирования всегда был органом, принимающим позитивную критику и реагирующим на нее.

Действительно, в ответе Государственного центра тестирования Комилжону Джалилову содержался призыв к автору, наряду с пространными дискуссиями по тестологии, начать заниматься практикой данного вопроса.

Не нужно представлять в прессе работу ГЦТ как набор хаотических действий.

Хочется отметить, что теоретические выкладки по тестологии для нас очень важны, валидность и надежность тестовых заданий и многие другие понятия, составляющие основу педагогических измерений, мы также ставим во главу угла нашей работы. Все, о чем пишет автор статьи, для нас также знакомо и представляется важным. Мы ни в коей мере не вступаем в дискуссию по данным вопросам.

Проблемы классической и современной тестологии являлись темами многочисленных семинаров-тренингов, проводимых ведущими учеными Великобритании, России (ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений — ред.), разрабатывающий ЕГЭ, Университет дружбы народов и другие), Германии и другие.

В течение уже этого года ведущие специалисты Университета Кэмбриджа провели семинар-тренинг, в ходе которого они проанализировали тестовые задания и высказали свои рекомендации, которые были учтены экспертами ГЦТ.

Все полученные знания реализуются в нашей повседневной работе.

Работа экспертов Государственного центра тестирования, занимающихся составлением тестовых заданий, всегда была направлена на повышение качества тестовых вопросов, как основного инструмента оценки знаний.

В течение года в образовательных учреждениях системы народного и среднего специального образования проводилась апробация новых тестовых заданий с последующим анализом результатов тестовых испытаний. Произведена коррекция ряда тестовых заданий, и они вновь апробировались.

Важной составляющей апробации являются также проводимые в течение года на базе ГЦТ репетиционные тестирования. Следует отметить, что данные тесты являются также и диагностическими. По их итогам также принимаются решения о качестве тестовых заданий, проводится их совершенствование.

В структуре ГЦТ имеется научный отдел, ряд сотрудников которого под руководством ведущих специалистов из России ведет научную работу по актуальным проблемам тестологии, педагогическим измерениям и т. п.

Увеличение предметов в тестовых испытаниях — это международная практика, повышающая мотивацию к изучению гораздо более широкого числа предметов в учебном процессе.

Что касается использования уровня В2 по иностранным языкам на те направления бакалавриата, где иностранный язык введен как основной предмет, то это, конечно же, такая же льгота, как и у победителей республиканской Олимпиады, во время которой участники проходят настоящий тестовый марафон районного, городского и областного этапов. Льгота для армейцев, где они так же в конце службы сдают экзамены и те, кто набирает определенный балл, от льготы. Позвольте и в этот раз не согласиться с мнением автора.

Автор статьи смотрит на данную проблему извне. А мы изучали и наблюдаем данный процесс изнутри, проанализировали мнения многочисленных респондентов и ведомств. Введение повышенного уровня — это важный мотивационный процесс изучения языка. Претенденты, выбравшие добровольно данный уровень, судя по результатам нескольких этапов, освоили его.

Не следует забывать о том, что получение сертификата на уровень В2 предполагает диапазон баллов от 90 до 150. В настоящее время пока нет дифференциации. Претенденты, набравшие от 90 до 150 баллов (от 60% от максимального), получают сертификат государственного образца.

А что касается магистров, для которых определен уровень В2 (рекомендуем автору внимательно ознакомиться с данным пунктом постановления Кабинета Министров №395), то речь идет о льготе только для второго иностранного языка для филологов и для претендентов, у кого иностранный язык не является основным.

Впереди у ГЦТ предстоит важный этап, связанный с проведением вступительных тестовых испытаний. И коллектив центра приложит все усилия, чтобы наиболее талантливая часть молодежи поступила на различные направления бакалавриата.

Хочется пожелать всем абитуриентам удачи, а мы, со своей стороны, приложим максимум усилий для проведения тестовых испытаний на самом высоком уровне, как по организации, так и содержанию используемых тестовых заданий, и, естественно, с учетом основополагающих принципов тестологии — надежности и валидности".